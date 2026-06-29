Siete muertos tras ataques rusos en las ciudades ucranianas de Dnipró y Zaporiyia, según autoridades

Un ataque con misiles ruso contra una empresa privada en la ciudad de Dnipró, en el sureste de Ucrania, causó la muerte de cinco personas, mientras que otras dos fallecieron en la ciudad sureña de Zaporiyia, según informaron el lunes las autoridades ucranianas.
El gobernador regional, Oleksandr Hanzha, dijo en Telegram que otras 28 personas habían resultado heridas en el ataque de Dnipró. Publicó una foto de un edificio con las ventanas rotas y una imagen borrosa de un cadáver tendido junto a las escaleras.
La policía ucraniana informó de que continuaba la operación de emergencia y rescate tras el ataque.
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Otro ataque con drones rusos contra un minibús en la ciudad sureña de Zaporiyia causó la muerte de dos personas y dejó heridas a otras seis, entre ellas un niño, informó el gobernador regional, Ivan Fedorov, a través de Telegram.
Rusia no ha hecho ningún comentario sobre los ataques. La guerra de Moscú en Ucrania, que ya cumple su quinto año, se ha cobrado decenas de miles de vidas. Ucrania también ha atacado objetivos civiles durante sus ataques contra Rusia o contra zonas ocupadas por Rusia, aunque a una escala mucho menor. Ambas partes niegan haber atacado a civiles.
(Información de Anna Pruchnicka; edición de Gareth Jones y Peter Graff; edición en español de María Bayarri Cárdenas)