Burnham, probable próximo líder de Reino Unido, revelará un plan para sacar el poder de Londres

FOTO DE ARCHIVO: Burnham se dirige a miembros y simpatizantes del Partido Laborista tras ganar las elecciones parciales de Makerfield.

Andy Burnham, ​el diputado laborista que se espera que sustituya a Keir Starmer como primer ministro británico, expondrá el lunes su visión para el país, ‌según ha informado su oficina, ‌y ha prometido cambiar la forma de gobernar el país trasladando el poder de Londres a las regiones.

Burnham, que regresó a Westminster este mes tras ganar un escaño en el Parlamento, es actualmente el único candidato declarado para suceder a Starmer y podría instalarse en Downing Street en cuestión de semanas.

Starmer anunció la semana pasada que dimitiría, apenas dos años después de haber ​conseguido una amplia mayoría parlamentaria ⁠para el Partido Laborista, ante el descenso de su popularidad.

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Burnham, que ‌saltó a la fama como alcalde del Gran Mánchester y ha ⁠sido apodado "el rey del Norte", aprovechará el ⁠discurso del lunes para convertir la transferencia de competencias a las regiones y las comunidades locales en su propuesta estrella.

También se comprometerá a una misión de ⁠diez años para elevar el nivel de vida mediante la reindustrialización, ​la vivienda, las infraestructuras y la reforma de los ‌servicios públicos. El enfoque no se centrará ‌únicamente en quién gobierna Reino Unido, sino en cambiar la forma en ⁠que se gobierna, según ha indicado su oficina.

Expondrá cómo planea "devolver a Reino Unido al lugar que le corresponde" y proporcionar el "cambio radical que necesita", junto con el compromiso de reformar la contratación pública para apoyar mejor el ​empleo y la ‌industria británicos.

Si asume el cargo, Burnham se convertirá en el séptimo primer ministro de Reino Unido en una década, y muchos en su partido creen que solo él tiene el carisma y la visión necesarios para conectar con los votantes y contrarrestar el auge ⁠del partido antiinmigración Reform UK, de Nigel Farage.

LAS PRESIONES FISCALES LIMITAN EL MARGEN DE MANIOBRA

Sin embargo, con la economía británica resintiéndose por el impacto de la guerra en Ucrania y, más recientemente, la crisis energética provocada por el conflicto de Estados Unidos con Irán, el margen para introducir cambios radicales en el gasto es limitado.

Burnham había afirmado anteriormente que el Gobierno debería "superar esta situación de dependencia de los mercados ‌de bonos", pero más tarde señaló que sus comentarios habían sido tergiversados. También se ha distanciado de sus anteriores llamamientos a una nacionalización a gran escala o a un regreso a corto plazo a la Unión Europea.

El ministro de Vivienda, Steve Reed, dijo el domingo que Burnham se mantendría fiel a los compromisos ‌adquiridos por el Partido Laborista antes de las elecciones de 2024, así como a las normas fiscales del Gobierno, entre las que se incluyen equilibrar el gasto corriente ‌con los ingresos fiscales ⁠y reducir la deuda como porcentaje del PIB.

"En lo que respecta a los aspectos fundamentales, Andy ha dejado claro que ​se ceñirá a las normas fiscales que han proporcionado a este país estabilidad económica por primera vez en más de 15 años", dijo a Sky News.

Con información de Reuters