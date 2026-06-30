Dos miembros de la Guardia Revolucionaria mueren a manos de hombres armados en el oeste de Irán

Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán, Irán

Dos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán ‌murieron y otros ‌dos resultaron heridos en un tiroteo que la fuerza describió como "terrorista" en la provincia occidental de Kermanshah el lunes por la noche, informaron el ​martes medios estatales.

Los ⁠atacantes abrieron fuego frente ‌a la vivienda de ⁠los miembros de ⁠la Guardia Revolucionaria y las autoridades estaban investigando para tratar de identificar ⁠a los responsables, según ​medios estatales.

El grupo kurdo ‌de derechos humanos ‌Hengaw, con sede en Noruega, ⁠dijo que un grupo armado de reciente creación que se hace llamar "Xori Hiwa" (Sol de ​Esperanza) ‌se había atribuido la responsabilidad de la operación.

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Dijo que el ataque había tenido como objetivo a personal de ⁠la Guardia Revolucionaria al que acusó de participar en la represión de protestas en zonas kurdas durante el movimiento "Mujer, Vida, Libertad".

El movimiento estalló en 2022 tras la ‌muerte de la kurda iraní Mahsa Amini mientras se encontraba bajo custodia de la policía de la moral, tras su detención ‌por presuntas infracciones del código de vestimenta público de Irán, lo ‌que desencadenó ⁠protestas en todo el país.

Con información de Reuters