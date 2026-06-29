Corrientes cierra el primer semestre del año con una caída del 20% en las ventas de combustible

Las estaciones de servicio de Corrientes cerrarán la primera mitad del año con un balance negativo. La fuerte retracción del consumo y el incremento de los costos operativos explican este escenario complejo. "Tenemos una caída del 20% en el primer semestre comparado con igual etapa del año pasado. Venimos con dificultades porque el consumo está frenado", aseguró Jorge Sanabria, empresario del rubro en la Capital.

Lejos de llenar el tanque, la mayoría de los clientes llega a los surtidores con un monto determinado y compra únicamente el combustible indispensable para circular. "Hoy la gente carga lo justo que necesita para andar durante el día", explicó Sanabria. En ese sentido, aseguró que se volvió habitual recibir pedidos de cargas mínimas.

El empresario señaló que este cambio de hábito refleja el ajuste que realizan las familias frente a la pérdida del poder de compra y la necesidad de administrar cada gasto para tratar de sobrevivir a la crisis desatada por el presidente Javier Milei y el gobernador Juan Pablo Valdés.

De esta manera, explicó que la disminución de la demanda impacta directamente sobre la rentabilidad de las estaciones de servicio, que deben afrontar una estructura de costos cada vez más elevada. "Como ocurre en muchos otros sectores, la estamos peleando. Tenemos las paritarias y otros costos fijos que siguen aumentando y, con esta retracción de las ventas, la situación se hace muy difícil", sostuvo Sanabria en declaraciones para Diario Época.

Según explicó, en el último bimestre el ritmo de caída comenzó a frenarse, luego de varios meses de fuerte contracción. "Lo único favorable es que en mayo y junio se desaceleró el ritmo de caída de ventas, que realmente era un problema grave. Ahora vemos que el consumo se estabilizó en un piso, aunque ese piso sigue estando un 20% por debajo del nivel que teníamos durante el primer semestre de 2025", indicó.

Para el empresario, el principal desafío pasa ahora por evitar que el mercado continúe perdiendo. "Las ventas están paradas. Hoy lo que buscamos es que no siga cayendo ese volumen. Que, al menos, se sostenga donde está", afirmó.

Nafta: la suba en Argentina es la mayor de la región entre exportadores

Argentina es el país exportador de petróleo en América Latina que más aumentó el precio de los combustibles desde el comienzo de la guerra entre Irán y Estados Unidos, según reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

En concreto, desde fines de febrero de este año, la nafta en Argentina acumuló una suba del 24,3% medida en dólares, un nivel que coloca al país al frente de la región, advirtió el informe elaborado por el Instituto Argentina Grande.

La suba se ubica claramente por encima de la registrada en otros exportadores petroleros de la región: aventaja por 10 puntos a Ecuador (14,7%), duplica a México (10,7%), quintuplica a Brasil (4,9%) y queda muy lejos del incremento observado en Colombia (1,9%).

Así, las alzas que se vieron en los surtidores argentinos solo quedaron por debajo de las registradas en países de la región que son importadores netos de petróleo.

En su análisis del contexto, desde el IAG subrayaron que “la mayoría de los países del mundo implementaron políticas activas para proteger a trabajadores y empresas del impacto de la crisis energética generada por la guerra en Medio Oriente”.

En abril, el sector petrolero registró un saldo positivo de divisas de US$1.983 millones, frente a un promedio de liquidación de US$832 millones durante el último año, lo que implica un incremento cercano al triple en el monto ingresado.

Pero, pese a la fuerte mejora en el aporte de dólares del sector al país, el informe precisó que “los argentinos pagan el litro de nafta un 23% más caro que EEUU y un 6% más que Brasil”.

Más precisamente, antes del inicio de la guerra en Medio Oriente, el litro de nafta súper en Argentina costaba US$1,12, mientras que actualmente llegó a $1,40. En Brasil, en cambio, el litro antes de la guerra valía US$1,23 y ahora se ubica en US$1,31. Por su parte, en Estados Unidos, el valor pasó de US$1,05 en febrero a US$1,14 en junio.