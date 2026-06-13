La fiestita de Trump y su juego turbio en Medio Oriente

Mientras la incertidumbre crece al máximo en el estrecho de Hormuz, Donald Trump se da el gustazo. Para festejar su cumpleaños número 80 hoy, 14 de junio, organizó un mega espectáculo de artes marciales mixtas, con 4.300 invitados, en los jardines de la Casa Blanca.

La semana fue intensa. Los ataques misilísticos del Pentágono a varias ciudades de Irán iniciados el miércoles; la respuesta iraní contra las bases norteamericanas en Bahrein, Kuwait y Jordania y los permanentes bombardeos de Israel al Líbano hicieron temer un rebrote total de la guerra.

Entretanto, desde la Casa Blanca, el presidente proclamaba, una vez más, que un acuerdo con Irán estaba cerca (según la CNN fue la vez número 39 que Trump hizo ese anuncio), para vociferar, poco después, insultos y amenazas contra ese mismo país.

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Sin ningún pudor, este mandatario que viola los acuerdos; que ataca a otros países sin previa declaración de guerra; que asesina pescadores acusándolos -sin pruebas- de ser narcotraficantes y que tiene sitiada a Cuba de manera criminal, osó evaluar la buena o mala fe de los persas.

“Son personas muy deshonestas. Con ellos no existe la buena fe.” Y acto seguido intimó al gobierno de la Revolución Islámica a que firmara el Memorándum de Entendimiento que ambas naciones con la mediación de Pakistán están tratando de alcanzar como prefacio a un acuerdo de paz. “¡Más les vale ponerse las pilas, y rápido!”, los apuró.

El panorama quedó un poco menos confuso el viernes cuando el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró en su cuenta X que se había alcanzado “un texto consensuado” y que, según él, “la paz nunca había estado tan cerca”.

Poco después el canciller iraní Abbas Araqchi, también en X, escribió: “El Memorándum de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado tan cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de hacer especulaciones sobre el contenido. De forma responsable y transparente nosotros compartiremos todos los detalles con el público en el momento oportuno”.

Araqchi agregó que “la firma se realizará, en un primer momento, por vía digital” y explicó que el memorándum es apenas una primera fase enfocada a detener la guerra. En esta instancia –según la versión iraní– se contempla una solución en el estrecho de Hormuz pero tanto el tema del uranio enriquecido y el desarrollo nuclear persa como el levantamiento de las sanciones contra Irán serán tratados en una segunda fase.

La paz a través de la fuerza

El show nunca debe terminar. Hoy el presidente Trump festeja, con un mega show de artes marciales mixtas, su cumpleaños número 80 en coincidencia con el Día de la Bandera, insignia aprobada el 14 de junio de 1777 por el “Congreso Continental de las Trece Colonias de América del Norte”.

Para la fiesta, el presidente contrató una empresa de eventos belga (Stageco) y mandó construir “La Garra”, un octágono cubierto por una estructura metálica de unas 700 toneladas y casi 30 metros de altura (más alta que la propia Casa Blanca, de allí el apodo de “La Garra”).

¿Qué pensarán los estadounidenses de que su gobierno gaste el dinero de sus impuestos para construir un gigantesco ring en el Jardín Sur de la Casa Blanca?

Oficialmente dicen que el costo será de 60 millones de dólares. Está organizado por la liga UFC, cuyo presidente, Dana White, es amigo de Trump.

La estructura que cubre el octógono, dotada de potentes focos con los colores de la bandera estadounidense, permite tener visibilidad despejada del pórtico sur de la casa presidencial. El ring está rodeado de gradas con butacas para los invitados. Un cuarto de los 4.300 asistentes es de las Fuerzas Armadas. Como en la antigua Roma, el emperador estará en primera fila y, en la calle, fuera de la Casa Blanca, el pueblo podrá “disfrutar” de las artes marciales mixtas (mezcla boxeo, jiu-jitsu, lucha libre y otras técnicas) mirándolas en las pantallas gigantes ubicadas en la Fan Zone.

Casi un cumpleaños infantil si no fuera por las dimensiones del festejo y porque se aprovechará el momento para exaltar la ética de la guerra, es decir, de la muerte.

En este evento (llamado UFC Freedom 250 porque se enmarca dentro de las celebraciones del 250º aniversario de la independencia de EEUU el 4 de julio de 1776), el gobierno va a lanzar el primer anuncio televisivo del Departamento de Guerra (rebautizado así desde el 5 de septiembre de 2025. Desde 1947 se llamaba Departamento de Defensa).

La consigna belicista - “La paz a través de la guerra” - es la misma que encabeza la última Estrategia de Seguridad Nacional 2026 y busca exaltar el heroísmo de los estadounidenses. Trump lo anunció así, junto a imágenes de guerra del Pentágono, en Truth Social: “El espíritu guerrero ha regresado. Llamamos a nuestros mejores jóvenes estadounidenses a unirse a nuestra gran máquina de combate (¡cuando sea necesario!)”.

Israel o la guerra perpetua

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha salido a aclarar que su país no es parte del memorándum y remarcó que no permitirá que Irán tenga armas nucleares, haciendo caso omiso a las afirmaciones del gobierno islámico de que no está interesado en tener ese tipo de armamento.

La situación de Netanyahu es muy complicada. Además del creciente descontento social, enfrenta una orden de arresto internacional por crímenes de guerra y un juicio local por corrupción. La inmunidad que le da el cargo de primer ministro es lo único que lo salva de la cárcel. Por ese motivo, ya ha anunciado que se presentará a la reelección en los próximos comicios de octubre.

Israel (que no tiene una Constitución escrita) se enmarca en un sistema parlamentario por el cual los 120 legisladores del Knesset (cámara unicameral) son los que designan al primer ministro. La cámara se renovará el próximo mes de octubre y elegirá premier.

Esta coyuntura y la exigencia insoslayable de Irán de que Israel ponga fin a sus bombardeos al Líbano (para acordar la paz definitiva con EEUU) abren el interrogante de qué pasará en el futuro con el memorándum y con un virtual acuerdo de paz. Trump necesita una salida pacífica de manera imperativa, pero los obstáculos son descomunales.