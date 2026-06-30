La colíder de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, posa en la terraza de su oficina en Berlín, Alemania

​Alemania debería poner fin al boicot al petróleo y al gas rusos para reforzar su economía en declive, dijo a Reuters la líder del ‌partido de extrema derecha Alternativa ‌para Alemania (AfD), Alice Weidel, al esbozar las ambiciones de su partido de liderar un Gobierno nacional.

Weidel afirmó que AfD puede ganar dos elecciones clave en los estados federados en los próximos meses, y las describió como hitos para asegurarse el cargo de cancillera alemana ya en las próximas elecciones nacionales, previstas para 2029.

"La energía barata procedente de Rusia fue el secreto del éxito del 'Fabricado en Alemania'. Necesitamos ​recuperarla", dijo Weidel.

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"La pérdida ⁠de esta energía nos ha hecho retroceder años. Se han perdido cientos de ‌miles de puestos de trabajo. Nos ha hecho dependientes de ⁠Estados Unidos, que nos vende energía a precios ⁠mucho más elevados".

CONSIDERA LAS ELECCIONES COMO "HITOS DECISIVOS"

Antes de las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania por parte de Moscú en 2022, Rusia suministraba más de un ⁠tercio de las importaciones de petróleo crudo de Alemania y más de ​la mitad de su gas natural.

Alemania también ha tenido ‌dificultades para recuperarse del impacto causado por ‌el cierre del importante gasoducto submarino Nord Stream, que quedó inutilizado tras las ⁠explosiones de septiembre de 2022.

La industria del país, sacudida por el posterior repunte de los costos energéticos, sigue estancada. Para agravar aún más la situación, el gigante automovilístico Volkswagen está barajando la posibilidad de recortar hasta 100.000 puestos de trabajo.

Las ​declaraciones de Weidel ‌ponen de relieve la posible fragilidad de la alianza occidental que sustenta el apoyo a Ucrania. Aunque el actual Gobierno alemán respalda a Ucrania, la población está más dividida.

Weidel hizo estas declaraciones antes de las elecciones de septiembre en dos estados clave del este de Alemania, ⁠Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde AfD lidera las encuestas.

Si AfD obtuviera el control, estos gobiernos regionales cuestionarían la política de Berlín en materia de migración —que, según ellos, es demasiado generosa— y rechazarían la carga financiera que recae sobre los gobiernos locales.

Esto trastocaría el modelo de consenso del Gobierno de coalición en Alemania y podría servir de trampolín a AfD para llegar al poder a nivel nacional.

"Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental son hitos decisivos", ‌dijo Weidel.

"Si ganamos en Sajonia-Anhalt, probablemente Mecklemburgo-Pomerania Occidental seguirá nuestros pasos. Veo a AfD en la cancillería, ya sea en las próximas elecciones o en las siguientes".

Para los partidos políticos mayoritarios, como los demócratas cristianos del canciller Friedrich Merz, que han rechazado cooperar con AfD, una victoria del partido de extrema derecha en Sajonia-Anhalt supondría un ‌duro golpe para el llamado "cortafuegos" de coaliciones destinado a impedir que la AfD llegue al poder.

Los costos energéticos y la perspectiva de una energía rusa más barata podrían ganarse ‌a los votantes.

La relación ⁠de Alemania con Rusia tiene más peso en el este, que estuvo bajo dominio soviético hasta la caída del Muro de ​Berlín hace más de 35 años. Muchos de sus habitantes adoptan una postura favorable hacia Rusia y una visión crítica respecto al protector militar de Alemania, Estados Unidos.

Con información de Reuters