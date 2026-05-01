De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en mayo 2026

Salario mínimo: cuánto se cobra

El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) continúa su esquema de actualización y ya tiene definido su nuevo valor para mayo. Tras ubicarse en $357.800 en abril, el piso salarial asciende a $363.000 en el quinto mes del año, en línea con lo establecido por la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo.

La suba forma parte de un cronograma de incrementos escalonados que se extenderá hasta agosto, mes en el que el salario mínimo alcanzará los $376.600. La medida fue adoptada luego de que no se lograra un acuerdo entre sindicatos y empleadores dentro del Consejo del Salario, por lo que el Gobierno avanzó con la actualización de manera unilateral a través de la firma de la presidenta alterna del organismo, Claudia Silvana Testa.

Salario mínimo: cuánto se cobra

Salario mínimo en mayo: cuánto sube respecto a abril

Durante abril de 2026, el SMVM se fijó en $357.800. Con la actualización de mayo, el nuevo monto de $363.000 implica un incremento de $5.200 respecto al mes anterior.

Este ajuste responde a una lógica de aumentos mensuales consecutivos que buscan acompañar la dinámica de precios y sostener el poder adquisitivo en un contexto inflacionario. Si bien las subas son moderadas, permiten una actualización continua del piso salarial formal.

Escala completa del salario mínimo hasta agosto 2026

El esquema oficial establece incrementos progresivos mes a mes:

Mayo: $363.000

$363.000 Junio: $367.800

$367.800 Julio: $372.400

$372.400 Agosto: $376.600

Cada aumento mensual oscila entre los $4.400 y $5.400, lo que lleva a un incremento acumulado de $24.200 entre marzo y agosto de 2026. En paralelo, también se actualizan los valores para trabajadores jornalizados. En ese caso, la hora mínima llegará a $1.883 en agosto, acompañando la evolución del SMVM.

Cómo impacta el salario mínimo en planes sociales

El salario mínimo no solo define el piso de ingresos para trabajadores registrados, sino que también funciona como referencia clave para distintos programas sociales. Uno de los casos más relevantes es el de las Becas Progresar, donde el ingreso del grupo familiar no puede superar tres veces el SMVM. Por eso, cada actualización modifica el universo de beneficiarios: algunas personas pueden ingresar al programa, mientras que otras pueden quedar excluidas.

Además, múltiples planes sociales y asignaciones utilizan este indicador para establecer montos, topes y condiciones de acceso, lo que convierte al salario mínimo en una variable central dentro del sistema de asistencia estatal. También actúa como referencia en negociaciones paritarias, especialmente en sectores con alta informalidad laboral donde no existen convenios colectivos consolidados.

Cuánto se cobra de salario mínimo

Prestación por desempleo: qué cambia con el nuevo SMVM

El salario mínimo también incide directamente en la prestación por desempleo que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este beneficio se calcula en base al 75% del mejor salario percibido durante los seis meses previos al despido, pero está sujeto a pisos y topes que se ajustan según el SMVM vigente. Por lo tanto, cada aumento modifica los valores mínimos y máximos que pueden cobrar los beneficiarios.

Durante el período de cobro, los trabajadores mantienen el acceso a asignaciones familiares del sistema SUAF, cobertura de obra social y beneficios como la Tarifa Social para el transporte. Sin embargo, no pueden percibir simultáneamente la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni la asignación por embarazo.

El salario mínimo, vital y móvil cumple un rol central dentro de la economía argentina. Su actualización busca establecer un piso de ingresos, acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.