Suzuki renueva su modelo más emblemático: así será desde ahora

Suzuki busca pisa fuerte nuevamente en el mercado automotor y hacerle frente al Toyota Yaris en un segmento clave. La multinacional japonesa renovará uno de sus modelos más emblemáticos y carismáticos: el Swift Sport 2025.

Se trata de una versión renovada del icónico hatchback que combina estilo, rendimiento y ahora también un precio más accesible para incrementar las ventas y competir contra el Yaris. Además, está incluido en el listado de autos eléctricos que se importarán en Argentina en 2026.

El Swift Sport ya se había presentado en 2017, pero se lanzó para 2019 y se consolidó como un modelo diferencial a partir de su manejo ágil y carácter divertido.

¿Cuánto sale el nuevo Swift Sport de Suzuki?

Si bien el rediseño carece de grandes cambios en su exterior, lo que realmente marca la diferencia es el ajuste de precio. La marca japonesa redujo los precios de ambas variantes del Swift deportivo

La de transmisión manual pasó de u$s 22.099 a u$s 20.891 y de la automática de u$s 23.148 a u$s 22.361, respectivamente. Es una diferencia menor al 10%, pero con esto busca posicionar al Swift Sport como una de las opciones más atractivas en el rango de los hatch deportivos.

¿Cómo es el nuevo Swift Sport de Suzuki?

El Swift Sport 2025 conserva su motor Boosterjet de 1.4 litros turbocargado, que entrega 140 CV y 230 Nm de torque y que se acopla a una transmisión manual o automática de seis velocidades y tracción delantera. Asi se ubica entre los más rápidos de su segmento y, además, pesa menos de 1000 kilos, lo que favorece las aceleraciones y el desempeño en general.

Asimismo, el peso contenido se complementa con una suspensión tipo McPherson adelante y eje torsional atrás y la puesta a punto deportiva del Swift.

En este sentido, este modelo mantiene sus dimensiones adecuadas para el uso urbano y en caminos estrechos: 3890 mm de largo, 1730 de ancho y 1490 de alto. En tanto, la distancia entre ejes es de 2450, lo que lo posiciona entre los más pequeños del segmento B.

Mientras que en su interior, la actualización del Suzuki Swift Sport incluye otros detalles atractivos: pantalla táctil de 9 pulgadas, aire acondicionado automático, seis bocinas y airbags, anclajes Isofix y varias asistencias a la conducción.

Estos son los elementos más destacados: