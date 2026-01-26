El modelo económico que lanzará Fiat.

Fiat confirmó cuál será su próximo modelo económico para Sudamérica: el nuevo Argo, que se fabricará en Brasil utilizando la plataforma CMP del grupo Stellantis, la misma que emplean varios modelos producidos en Argentina y Brasil. El anuncio lo hizo Olivier Francois, CEO global de Fiat, quien adelantó que este vehículo estará disponible entre finales de 2026 y principios de 2027.

El nuevo Argo mantendrá el nombre que ya es conocido en la región y compartirá plataforma con el Fiat Cronos. En un momento se había especulado con la posibilidad de revivir el emblemático nombre Uno, el modelo más exitoso de Fiat en Sudamérica, pero esa opción quedó descartada. Por ahora, se descarta la comercialización del Argo en el mercado argentino, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales.

El modelo se basará en la plataforma CMP, que también usan otros vehículos de Stellantis como el Citroën C3, Aircross y Basalt en Brasil, y los Peugeot 208 y 2008 en Argentina. Esta base técnica permitirá al Argo ofrecer un diseño moderno y funcional.

En Europa, el Fiat Grande Panda, que será la base del Argo, ganó el Premio Red Dot por su diseño interior y exterior. Se destaca su estilo "boxy" con líneas rectas y formas cúbicas, que gustan mucho hoy en día por su apariencia robusta y cercana a un SUV. Además, el frente del auto tiene un concepto "pixelado" que le da un toque muy original y distintivo.

Mientras que en Europa el Grande Panda se ofrece con motorizaciones híbridas y eléctricas, para Sudamérica el Argo llevará un motor 1.0 T200 con tecnología mild-hybrid, el mismo que usan los Fiat Pulse, Fastback y los Peugeot 208 y 2008 en Brasil. Este motor combina eficiencia y potencia, y llegará al mercado argentino durante 2024.

El uso de materiales reciclados para la construcción del nuevo Fiat

Una de las grandes innovaciones del Grande Panda en Europa es su uso de materiales reciclados provenientes de envases posconsumo, específicamente de tetra pak. Este es el primer modelo de Fiat que incorpora polialuminio reciclado, conocido como PolyAl, en partes visibles del interior como la consola central, el tablero y los paneles de las puertas.

Los envases tetra pak están compuestos por un 70 por ciento de cartón, un 25 de polietileno y un 5 de aluminio. Para fabricar cada Grande Panda, se reutilizan los materiales de aproximadamente 140 envases de bebidas. El compuesto llamado Lapolen Ecotek, producido por Lapo Compound, ofrece una calidad y precio competitivos, además de un atractivo efecto brillante gracias al aluminio reciclado.

Además de los materiales reciclados, el tablero del Grande Panda está hecho con Bambox Bamboo Fiber Tex, un tejido exclusivo que contiene un 33% de fibras de bambú, sumando otro elemento sustentable al diseño del vehículo.

Por ahora, no está confirmado si el Argo que se producirá en Brasil mantendrá estas soluciones sustentables en su interior. Habrá que esperar los anuncios oficiales para conocer si este enfoque innovador y ecológico se replica en Sudamérica, lo que marcaría un paso importante en la incorporación de materiales reciclados en la industria automotriz regional.