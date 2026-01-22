Los 0km con cuotas más baratas.

En 2025, casi la mitad de los autos 0 km vendidos en Argentina se adquirieron a través de algún tipo de financiación o plan de ahorro, lo que refleja un fuerte regreso del crédito como motor del mercado automotor local. Según datos oficiales, el mercado creció un 47,8 por ciento en ventas respecto al año anterior, mientras que los vehículos adquiridos con financiación representaron un 46,9 por ciento del total.

Dentro de las ventas financiadas, los planes de ahorro explicaron el 44 por ciento de las suscripciones, aunque este porcentaje baja al 27,2 si se consideran las adjudicaciones efectivas. La diferencia se debe a los distintos esquemas y tiempos de espera que estos planes implican.

Para acceder a un auto 0 km mediante financiación directa de una marca, generalmente se requiere un capital cercano al 50 por ciento del valor del vehículo y la capacidad de afrontar cuotas de alrededor de $800.000 durante dos años para saldar el resto. En cambio, los planes de ahorro permiten cuotas más accesibles gracias a plazos que pueden extenderse hasta 10 años y modalidades como 70/30, 80/20, 90/10 o incluso la financiación total del vehículo.

Esta flexibilidad hace que los planes de ahorro sean la opción preferida para quienes no disponen del capital completo para comprar un auto al contado. Aunque suelen implicar un precio final más alto, el beneficio radica en cuotas más "pagables" a lo largo del tiempo.

Los autos con cuotas de financiación más baratas

Para quienes buscan las opciones más económicas con plan de ahorro, se destacan estos modelos y sus cuotas aproximadas:

1. Renault Kwid: el auto más barato del mercado desde diciembre de 2024, con un precio de $25.540.000 y una cuota de plan de ahorro de $220.000 a 120 meses (10 años), que incluye diferimiento y financia el 100% del valor.

2. Fiat Mobi: con un costo de $27.070.000, ofrece cuotas de $296.000 a 84 meses (7 años), financiando el 80% del precio y con un diferimiento que obliga a pagar el 20% restante.

3. Hyundai HB20: el modelo más económico del segmento B, con precios desde $27.600.000, pero no disponible mediante plan de ahorro.

4. Fiat Argo: con precio de $29.780.000 y cuotas de $375.300, financia el 80% en 84 meses bajo un esquema 70/30 sin diferimientos.

5. Fiat Cronos: el modelo más accesible contado cuesta $30.960.000, pero la versión por plan se vende a $37.020.000, con cuotas de $435.400 a 84 meses y esquema 70/30 sin diferimientos.

6. Citroën C3: ubicado en la mitad de la tabla, su cuota es de $351.300 con un plan 80/20 a 84 meses y diferimiento inicial.

7. Peugeot 208: la versión vendida por plan es intermedia, con precio de lista $36.180.000, cuotas de $358.800 a 120 meses, sin diferimiento y financiando el 70% del valor.

8. Chevrolet Onix: la versión más económica para plan cuesta $31.505.900 y se financia a 120 meses con esquema 80/20 sin diferimientos, con cuotas de $331.300.

9. Citroën Basalt: único SUV en el top 10, con precio de $31.930.000 y cuota de $361.300 a 84 meses, financia el 80% con diferimiento y requiere pago del 20% restante al adjudicar.

10. Toyota Yaris: el más caro del ranking contado, a $33.285.000, pero con una de las cuotas más bajas en plan ($327.900) a 96 meses, con diferimiento y financiación del 70%.