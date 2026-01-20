BYD no reveló la cantidad exacta de vehículos, pero confirmó que el número ronda las 7000 plazas disponibles en la embarcación.

El puerto de Zárate recibió un enorme cargamento de vehículos de la automotriz china BYD, que representa un paso clave en su plan de expansión en Argentina. Este envío masivo, que casi completa la capacidad total del buque, incluye las tres opciones principales que la empresa comercializa actualmente en el país: Dolphin Mini; Yuan Pro y Song Pro.

Además, el cargamento trajo unidades del modelo Atto 2 DM-i, anticipando su lanzamiento oficial previsto para el 18 de febrero. Aunque BYD no reveló la cantidad exacta de vehículos, confirmó que el número ronda las 7000 plazas disponibles en la embarcación.

El buque es un Ro-Ro (roll on–roll off) con 13 cubiertas diseñadas para maximizar el espacio destinado a autos y utilitarios livianos. Su sistema de propulsión dual-fuel, que combina GNL (gas natural licuado) y combustible convencional, busca reducir las emisiones contaminantes en comparación con otras opciones tradicionales.

BYD cuenta con una flota global de ocho barcos propios, lo que le permite programar sus arribos con precisión, ajustar el flujo de vehículos según la demanda y evitar la contratación de espacios compartidos. Esta estrategia exige mantener altos niveles de ocupación para compensar los costos fijos del mantenimiento de estas naves.

El gobierno argentino facilita la llegada de hasta 50.000 unidades anuales sin el pago del arancel extrazona del 35%, siempre que los vehículos tengan un valor FOB inferior a US$ 16.000 y cumplan con requisitos técnicos de peso y autonomía para acceder a este beneficio.

Ventas de autos BYD en Argentina

En este contexto, las marcas chinas aumentaron notablemente su presencia en el mercado local. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), su participación pasó del 0,9% en enero al 5,6% hacia fines de 2025, aunque ninguna firma supera el 1% de forma individual.

Desde su llegada en octubre, BYD vendió 670 autos y espera un crecimiento significativo en sus patentamientos tras la nacionalización de este embarque. Sin embargo, el especialista en movilidad Andrés Civetta, de la consultora Abeceb, relativizó el impacto negativo en la industria local: “No es tan directo que si ingresan autos desde el extranjero, se perjudica a la industria nacional”. Civetta atribuyó la caída de la producción doméstica a la pérdida de mercados externos, como Brasil.

Este envío a Zárate es apenas una muestra local de un fenómeno global mucho más amplio. En 2025, China exportó 7,06 millones de vehículos nuevos, un aumento del 21% anual. BYD fue responsable de 1,05 millones de esas unidades, posicionándose como el segundo mayor exportador detrás de Chery.

Precios: ¿Cuánto cuestan los modelos chinos?