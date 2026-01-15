Volkswagen lanzará en Argentina el nuevo Golf GTI: cuándo llegará el modelo más potente

Cuándo llega el nuevo Golf GTI en Argentina.

Volkswagen confirmó que a fin de 2026 lanzará en Argentina el nuevo Golf GTI, el deportivo más potente que la marca haya vendido en el país. Este regreso es uno de los anuncios más esperados luego de que el modelo se retirara del mercado local en 2020.

El Golf GTI, que ya transita su octava generación, se exhibió por primera vez en el país durante el verano en un avant premiere en Cariló, junto a otros lanzamientos recientes de Volkswagen como el Tera, que fue elegido Auto del Año en Argentina, el renovado Taos y la tercera generación del Tiguan.

Si bien Volkswagen no detalló aún la mecánica ni el equipamiento definitivo, adelantó que esta versión será la más potente que se haya comercializado en Argentina. La razón de su ausencia desde 2020 estuvo vinculada a que la producción del Golf GTI se detuvo en México, país con el que Argentina tiene acuerdo de libre comercio, y traerlo desde Europa con los impuestos vigentes entonces era inviable.

En 2025, la marca alemana anunció que toda la familia Golf se fabricará en la planta mexicana de Puebla, tras acuerdos con sindicatos alemanes. Esto abrió la puerta para el regreso del Golf GTI y también de las versiones convencionales, aunque la producción en México no comenzará antes de 2027, por lo que las primeras unidades que lleguen al país serán importadas desde Europa.

Las características del nuevo Golf GTI

El nuevo Golf GTI presenta mejoras importantes respecto a su antecesor, lanzado hace poco más de un año en Europa. Conserva el motor 2.0 litros turbo, pero ahora entrega 265 caballos de fuerza, un salto respecto a los 245 CV previos, manteniendo un torque de 370 Nm disponible desde las 1.600 rpm. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, bajando por primera vez la barrera de los seis segundos sin necesidad de un paquete especial.

La transmisión es automática de 7 velocidades con doble embrague, con tracción delantera y un diferencial bloqueable electrónicamente que ajusta su funcionamiento según el modo de manejo elegido. En cuanto al diseño, el Golf GTI recibió retoques en faros delanteros y traseros, y suma un logo frontal iluminado que se activa con las luces encendidas. De serie trae llantas de 17 pulgadas, con opción a unas de 19 pulgadas.

En el interior, destaca un tablero digital y una pantalla central multimedia de 12,9 pulgadas, además de un sistema de reconocimiento de órdenes por voz que integra la inteligencia artificial de Chat GPT, una innovación tecnológica que mejora la interacción con el vehículo.