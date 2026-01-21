Toyota lanza la nueva Yaris económica.

Toyota sorprendió con una jugada estratégica para no perder terreno en el competitivo segmento B SUV de América Latina. La marca japonesa lanzó en Brasil una nueva versión de acceso del Toyota Yaris Cross, llamada XR, que se distingue por un precio más bajo y un equipamiento simplificado.

Este movimiento apunta a captar a un público más amplio, especialmente aquellos que desean subirse a un SUV pero no alcanzan a adquirir las versiones intermedias o full. En un contexto donde los precios de autos nuevos se dispararon en dólares, Toyota decidió bajar la barrera de entrada sin sacrificar el diseño SUV ni la seguridad básica.

El Yaris Cross XR mantiene características exteriores atractivas, como llantas de aleación de 17 pulgadas y ópticas LED delanteras y traseras, alineándose con el estilo de la gama. En el interior, ofrece una pantalla multimedia de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, volante multifunción y tapizados de tela, con lo justo para un uso urbano y familiar.

Sin embargo, el recorte es notorio en los sistemas de asistencia a la conducción. Esta versión no incluye ayudas avanzadas, como el sistema de precolisión frontal con frenado autónomo, una ausencia que ya generó debate en redes y foros especializados. Pese a ello, Toyota mantiene un paquete de seguridad aceptable, con seis airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente y frenos ABS con distribución electrónica.

Según la automotriz, esta variante se diseñó inicialmente para personas con discapacidad y programas de movilidad, pero desde abril estará disponible para el público general en Brasil. La propuesta busca equilibrar normativa, costos y percepción de marca para ofrecer una opción más accesible sin perder la esencia del modelo.

En cuanto a la mecánica, el Yaris Cross XR equipa un motor naftero 1.5 con doble distribución variable, que en Brasil cuenta con inyección directa y posibilidad de funcionar con etanol, alcanzando hasta 122 CV y 150 Nm de torque. La transmisión es automática CVT con tracción delantera, sin opción manual ni versiones híbridas en esta versión de entrada.

Cuándo llegará el Yaris Cross a Argentina

En Argentina, el mismo motor se ofrece con inyección indirecta y una potencia menor, de 106 CV. Por ahora, Toyota confirmó que el Yaris Cross local llegará con las versiones XLI, XEI y SEG, incluyendo variantes nafteras e híbridas.

Sin embargo, no se anunció la versión XR presentada en Brasil. No obstante, no se descarta que esta última pueda sumarse más adelante si la situación del mercado lo requiere.