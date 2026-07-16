Plan de Salud 2030: La Rioja apuesta a un modelo sanitario más humano y eficiente basada en datos

El Ministerio de Salud de La Rioja presentó los avances del Plan Provincial de Salud 2030donde expuso las estrategias que viene implementando para fortalecer la planificación sanitaria, ampliar el acceso a la atención y consolidar un sistema de salud basado en información de calidad y gestión territorial. La misma fue realizada durante la XXIII Feria del Libro en la provincia.

La presentación se realizó a través de la conferencia La humanización del dato para transformar la gestión pública, encabezada por el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, junto a la coordinadora ejecutiva del Plan Provincial, Romina Cuello, y la subsecretaria de Planificación Estratégica y Monitoreo, Laura Zapata.

Durante la apertura, Vergara destacó que el Plan Provincial de Salud 2030 se consolidó como una política pública que orienta la gestión sanitaria con una mirada integral, sustentada en la planificación, el trabajo territorial y el análisis de información.

Una estrategia que se extiende a toda la provincia

Vergara explicó que uno de los principales objetivos de la conferencia fue acercar a la comunidad el proceso de transformación que impulsa el Ministerio y mostrar cómo los datos pueden convertirse en una herramienta para mejorar la salud de la población.

"Es muy importante presentarlo para que toda la comunidad lo conozca, para que sepa qué estamos haciendo y que se vea que hay una decisión del Estado, del Gobierno, de humanizar los datos, no solamente en conseguir más información, sino que esa información la podamos poner al servicio de la comunidad y poder tomar las decisiones también de manera humana", afirmó.

Por su parte, Romina Cuello explicó que el plan comenzó a implementarse en la Capital por su densidad poblacional, pero actualmente ya se encuentra en expansión hacia los distintos departamentos del interior.

"Se trabaja en el interior para llegar a más comunidades y que esas comunidades se sientan realmente cuidadas. La idea del plan es pasar a una política pública proactiva, donde se busque a las personas y se llegue a cada una de ellas para brindarles la respuesta que necesiten", señaló.

En tanto, Laura Zapata sostuvo que el principal desafío consiste en transformar la información en una herramienta que permita identificar tanto a las personas que ya acceden al sistema sanitario como a aquellas que todavía no fueron alcanzadas por las políticas públicas.

"Detrás de cada porcentaje, detrás de cada número hay personas. Lo que interesa es reflexionar con los equipos de salud sobre aquellas personas a las que se llega, pero sobre todo sobre las que todavía no se llegó. Hoy se está en muchas mejores condiciones gracias a los sistemas de información para que los equipos de salud conozcan quiénes necesitan determinados cuidados y puedan planificar sus acciones de manera más organizada y priorizada", expresó.

De esta manera, el Ministerio de Salud expuso cómo el Plan Provincial de Salud 2030 busca convertir la información en una herramienta para planificar políticas públicas, priorizar intervenciones y fortalecer un sistema sanitario con mayor capacidad para anticiparse a las necesidades de la población.