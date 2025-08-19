Emoción en el folklore por el mensaje de Los Manseros a Soledad Pastorutti: “Genuino”

Los Manseros Santiagueños fueron parte de la larga la lista de invitados de un evento que repasó lo mejor de la música popular argentina.

El Movistar Arena fue escenario de una cumbre histórica del folklore con los artistas y referentes musicales que se brillaron en la fiesta “¡FAlklore!”, el proyecto de Mex Urtizberea y Milo J que agotó entradas y emocionó a todos. Unas de las bandas icónicas fueron Los Manseros Santiagueños, quienes dejaron un mensaje muy especial para Soledad Pastorutti en las redes sociales.

“Recuerdos de una hermosa noche folklórica, junto a la gente de “Esto Es Fa” Milo J y Mex Urtizberea”, escribió la mítica agrupación en su perfil de Instagram y expresaron: “La alegría y la emoción de compartir junto a grandes colegas de la música, compañeros de camino, y las nuevas generaciones”. Junto al texto difundieron un video que mostró varias perlas de una noche única para el género musical.

Sobre lo que vivieron en el recinto cultural porteño, Los Manseros Santiagueños apuntaron: “Un público hermoso, lleno de cariño, alegría y amor por nuestra música Argentina. Gracias por recibirnos con tanto amor, gracias por el reconocimiento”. Luego reiteraron el agradecimiento a los mencionados creadores del evento por “generar este espacio de unión con algo tan importante como lo es nuestra música, la música que une generaciones”. “Muchas gracias por el hermoso trabajo que han realizado”, insistieron para la producción.

Además, dejaron sus palabras para Soledad Pastorutti: “Gracias por el cariño y tu reconocimiento genuino a lo nuestro”. A continuación postearon: “Gracias @gonzazambo por ser puente y gestor para que podamos compartir esta hermosa fiesta de la música argentina. Por tu calidez y dedicación. Gracias @celestemarisi por tu amabilidad, cálido recibimiento y especial atención en todos los detalles. Gracias al equipo que nos ha acompañado en escenario”.

Natalia y Soledad Pastorutti brillaron en el festival ¡Falklore! en el Movistar Arena.

La gran noche de ¡Falklore! en el Movistar Arena

Cabe recordar que a lo largo de las tres horas que duró el show, la lista de invitados fue un viaje por lo mejor de la música popular argentina: Teresa Parodi, Franco Luciani, Juan Quintero, Cuti y Roberto Carabajal, Yami Safdie, Néstor Garnica, Peteco Carabajal, Julián Kartún, Maggie Cullen, Campedrinos, Flor Paz, Natalia Pastorutti, desde Uruguay, la murga Agarrate Catalina y la joven promesa Radamel Stieffel, artista descubierto por Milo J en uno de sus viajes por Suncho Corral en la provincia de Santiago del Estero.

Sin embargo, uno de los momentos más celebrados de la noche llegó cuando Mex y Milo anunciaron que el próximo 28 de agosto a las 21 se lanzará el primer disco del formato titulado “¡FAlklore! Vol. 1” en todas las plataformas digitales, revelando en pantalla la portada del álbum mientras caía una lluvia de papelitos sobre el público y el escenario.