Estadounidenses no creen que Trump haya explicado objetivos de guerra con Irán, según sondeo de Reuters/Ipsos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la nación para hablar de la crisis de Irán

​Dos de cada tres estadounidenses consideran que el presidente Donald Trump no ha ‌explicado claramente por qué ‌el país ha entrado en guerra con Irán, según una encuesta de Reuters/Ipsos finalizada el lunes, que también reveló que su índice de aprobación ha repuntado desde el nivel más bajo de su mandato.

La encuesta, realizada ​durante cuatro días, ⁠reveló una profunda preocupación por el alza ‌de los precios de la gasolina ⁠y también sugirió que ⁠muchos votantes culpan de sus problemas a los aliados republicanos de Trump, que defenderán su mayoría ⁠en el Congreso en las elecciones ​de mitad de mandato de noviembre.

A ‌más de dos meses ‌del inicio del conflicto, que comenzó el ⁠28 de febrero con una campaña de bombardeos estadounidense-israelíes, alrededor del 66% de los encuestados —incluido uno de cada tres republicanos y ​casi todos ‌los demócratas— afirmó que Trump no ha "explicado claramente los objetivos de la intervención militar de Estados Unidos en Irán".

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Alrededor del 63% de la población afirma ⁠que la situación financiera personal de su hogar se ha visto afectada por las recientes subidas del precio de la gasolina, frente al 55% registrado en una encuesta de Reuters/Ipsos realizada entre el 17 y el 19 de marzo.

Alrededor del ‌36% de los estadounidenses aprueba la actuación de Trump, lo que supone un aumento de dos puntos porcentuales desde que una encuesta de Reuters/Ipsos de finales de abril mostrara que su ‌índice de aprobación se situaba en el 34%, el nivel más bajo de la actual gestión de ‌Trump.

La encuesta ⁠de Reuters/Ipsos tuvo un margen de error de 3 puntos porcentuales. El ​sondeo, realizado en línea y a nivel nacional, recabó respuestas de 1.254 adultos estadounidenses.

Con información de Reuters