Una pareja expuso al aire por LN+ su profunda angustia acerca de la situación económica del país.

Durante la transmisión de un móvil de LN+, un ciudadano argentino, junto a quién parece ser su pareja, expusieron su angustia al aire sobre la gestión del gobierno de Javier Milei y aseguraron que el índice de la inflación es una “mentira”: “Es una mentira lo de la inflación, absoluta”.

La inflación en Argentina mostró una desaceleración en abril de 2026, con proyecciones privadas ubicando el índice mensual entre 2,6% y 2,8%. Sin embargo, este dato no trae alivio para el bolsillo de las personas. El mes de mayo llegó con un rebote por el impacto de tarifas, combustibles y ajustes pendientes en servicios regulados. En este contexto, el transporte público en el AMBA sufre un aumento superior al 11% en colectivos provinciales y 5,4% en CABA, con el boleto mínimo superando los $750 en CABA y $900 en Provincia. Además, los ajustes mensuales continúan por quita de subsidios, con el subte rozando los $1.500. Asimismo, los salarios cada vez alcanzan menos, posicionando al país en una crisis económica y social generalizada.

Esta problemática se refleja en la angustia de los argentinos y los medios sirven como indicador de este conflicto, con el objetivo de exponer la realidad. En una transmisión de un móvil de LN+, un ciudadano argentino, junto a quién parece ser su pareja, manifestaron su malestar con el gobierno: “Hay gente que no puede pagar sus gastos diarios, lo ves todos los días en la televisión”, aseguraron.

Una pareja aseguró que el país está pasando por una crisis económica en vivo por LN+

Una pareja aseguró que los argentinos están atravesando una fuerte crisis a nivel económico durante su testimonio al aire por LN+. “Cuesta pagar servicios, todo, comida”, aseguró el hombre, a lo que su mujer agrega: “Nosotros por suerte salimos a comer y pudimos pagarlo pero hay que no solamente no puede venir a comer afuera, hay gente que no puede pagar sus cosas diarias, sus gastos diarios”.

Además, sumó qué: “Lo ves todos los días en la televisión, que sale un aviso que buscan trabajo en un frigorífico y hay 5 cuadras de personas”, haciendo alusión al frigorífico Cabaña Don Theo en Moreno, donde más de 3.000 personas se presentaron para cubrir solo 60 puestos de trabajo en una nueva sucursal en Paso del Rey.