El tenso cruce entre Juana Viale y Edith Hermida en la mesa de Almorzando con Juana por El Trece.

El domingo 10 de mayo, durante la transmisión del programa Almorzando con Juana (ElTrece), se experimentó un tenso cruce entre la conductora, Juana Viale y la locutora, Edith Hermida.

El momento incómodo ocurrió cuando el actor Pablo Fábregas compartió una anécdota íntima sobre una experiencia que vivió con un amigo japonés con el resto de la mesa. En ese instante, Juana decidió hacer una acotación que dejó congelado al estudio: "¿Podés dejar el teléfono, por favor? Te lo voy a sacar así", le dijo Viale a Hermida, y luego procedió a quitarle el teléfono a la locutora, quien no paraba de utilizar su celular mientras el actor contaba su historia.

Este comentario provocó que Edith dejará rápidamente su celular arriba de la mesa para prestarle atención a su compañero, Pablo. Luego, se sumó a la conversación y el actor intentó continuar con su relato a pesar del desagradable momento: “Estuve un buen rato explicándole que, realmente, en nuestras raíces el beso no es sexual, y ella me miraba como pensando en hacerme una denuncia; quedó rígida por un rato por la actitud” sumó.

El relato íntimo de Pablo Fábregas

El actor Pablo Fábregas, reveló una experiencia íntima que tuvo con un amigo japonés. Según relató, él le presentó a una mujer que creyó que era su pareja y la saludó con un beso, sin imaginar el malentendido que se venía. Además, agregó que la situación fue sumamente incómoda ya que se malinterpretó gracias a las diferencias culturales: “Estuve un buen rato explicándole que, realmente, en nuestras raíces el beso no es sexual, y ella me miraba como pensando en hacerme una denuncia; quedó rígida por un rato por la actitud”, aseguró.

Asimismo, admitió que gracias a esta experiencia pudo reflexionar sobre las costumbres que tienen los distintos países: "Ahí me di cuenta de la enorme diferencia que tenemos con otros países. Creemos que somos todos iguales, pero nada que ver”, afirmó.