Dolor en la música folklórica: murió un emblema de Latinoamérica a los 72 años

Orlando Vistel Columbié falleció a los 72 años.

La música latinoamericana está de luto por la partida de un ícono trascendental para el folklore de su país. Se trata del artista oriundo de Cuba, Orlando Vistel Columbié, quien falleció este domingo en La Habana a los 72 años.

Reconocido por su versatilidad y una sólida formación académica, Vistel dejó una huella profunda no solo como creador, sino también como uno de los máximos referentes en la gestión de la música grabada y en vivo en la isla a través de su labor en el Instituto Cubano de la Música (ICM).

Nacido en Santiago de Cuba en 1954, creció en un entorno de profunda tradición artística. Su formación comenzó en el Conservatorio Esteban Salas y continuó en la Escuela Nacional de Música, para luego especializarse en Composición en el Instituto Superior de Arte (ISA) bajo la guía del maestro Carlos Fariñas.

Esta base técnica le permitió transitar con éxito tanto en la dirección de agrupaciones como Calor Cubano como en la docencia, donde contribuyó a la formación de nuevos talentos en los principales centros de enseñanza del país. Como compositor, Vistel Columbié desarrolló un catálogo autoral vasto y diverso que capturó la esencia de los ritmos caribeños.

Orlando Vistel Columbié.

Sus boleros y merengues han sido interpretados por solistas y orquestas de alcance internacional, demostrando una sensibilidad capaz de dialogar con la tradición y la modernidad. Su obra se caracteriza por una sofisticación que nunca perdió el contacto con las raíces populares que conoció desde su infancia en el oriente cubano.

Orlando Vistel Columbié y un legado imborrable

Más allá de su producción individual, su gestión al frente del ICM fue fundamental para la proyección global de los artistas cubanos de su tiempo. Durante su presidencia, impulsó políticas culturales orientadas a jerarquizar la música nacional y fortalecer su presencia en los mercados externos. Con su fallecimiento, desaparece una figura central de la institucionalidad cultural de Cuba que supo equilibrar el rigor del compositor con la visión estratégica del funcionario público.

Dolor en la música internacional por la muerte de Afrika Bambaataa

El mundo de la música despide a Afrika Bambaataa, pionero y arquitecto fundamental de la cultura hip-hop, quien falleció a los 68 años a causa de un cáncer de próstata. La noticia fue confirmada por su abogado y difundida a través de la Hip Hop Alliance, organización que el artista cofundó junto a figuras como Chuck D y KRS-One para preservar el legado del género.

Reconocido como una figura central que moldeó los cimientos del hip-hop y el electro-funk, su carrera estuvo marcada por una vanguardia musical que transformó la escena urbana desde sus inicios en el Bronx. Sin embargo, su trayectoria también atravesó momentos de fuerte controversia debido a graves acusaciones en su vida personal que generaron un marcado contraste con su relevancia artística.