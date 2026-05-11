Elon Musk, Tim Cook y la CEO de Boeing viajarán a China con Trump: funcionario

Foto de archivo. El consejero delegado de SpaceX, Elon Musk, anuncia que el primer pasajero privado del mundo tiene previsto volar alrededor de la Luna a bordo del vehículo de lanzamiento BFR de SpaceX, en la sede de la compañía en Hawthorne

Por David Shepardson, Trevor Hunnicutt ​y Karen Freifeld

WASHINGTON/PEKÍN/NUEVA YORK, 11 mayo (Reuters) - Elon Musk y los directores ejecutivos de Apple, Tim Cook; GE Aerospace, Larry Culp; y Boeing, Kelly ‌Ortberg, acompañarán al presidente de ‌Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China esta semana, según informó a Reuters un funcionario de la Casa Blanca.

Entre los demás participantes se encuentran Dina Powell McCormick, de Meta; Larry Fink, de BlackRock; Stephen Schwarzman, de Blackstone; Sanjay Mehrotra, de Micron; Michael Miebach, de Mastercard; Cristiano Amon, de Qualcomm, y Ryan McInerney, de Visa, según el funcionario.

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El director general de Cisco, ​Chuck Robbins, fue invitado ⁠por la Casa Blanca a participar en el viaje a China, pero ‌no podrá asistir ya que esta semana se publicarán los ⁠resultados de la empresa, declaró un portavoz ⁠de la compañía.

Se espera que Estados Unidos y China acuerden la creación de foros para facilitar el comercio y la inversión mutuos, mientras que se prevé ⁠que China anuncie compras relacionadas con aviones de Boeing, productos agrícolas ​estadounidenses y energía, informó Reuters el lunes.

A menudo ‌se anuncian importantes acuerdos comerciales o compras ‌durante las cumbres entre China y Estados Unidos.

Entre otros asistentes se encuentran ⁠Brian Sikes, de Cargill; Jim Anderson, de Coherent; y Jacob Thaysen, de Illumina.

Ambos países también debatirán la prolongación de una tregua en su guerra comercial que permite el flujo de minerales de tierras raras de China a ​Estados Unidos, ‌aunque aún no está claro si ese acuerdo se prorrogará esta semana, según informó Reuters.

Ortberg dijo a Reuters en abril que Boeing contaba con que el Gobierno de Trump ayudara a cerrar un importante pedido de China largamente esperado.

China y el fabricante de aviones ⁠estadounidense llevan tiempo negociando un acuerdo que, según fuentes del sector, podría incluir 500 aviones 737 MAX, además de decenas de aviones de fuselaje ancho equipados con motores de GE.

Sería el primer gran pedido de Boeing del país desde 2017, y cualquier anuncio del mismo se consideraría un gran éxito para la cumbre de líderes. También podría suponer el mayor pedido de aviones de la historia.

El director ‌general de Nvidia, Jensen Huang, no viajará a Pekín con Trump, según dijo el lunes una persona familiarizada con el asunto.

Huang no fue invitado, según la fuente, ya que la Casa Blanca se centra más en asuntos de agricultura y aviación comercial, como los pedidos de aviones de Boeing, en el viaje actual. ‌La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La última reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping tuvo lugar en octubre en ‌Corea del Sur, donde ⁠acordaron hacer una pausa en una dura guerra comercial que había llevado a Estados Unidos a imponer aranceles de tres ​dígitos a los productos chinos y a Pekín a amenazar con restringir el suministro mundial de tierras raras.

Con información de Reuters