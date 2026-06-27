Ataques con drones y de artillería dejan víctimas civiles a ambos lados de la frontera entre Rusia y Ucrania

Ataques con drones y artillería mataron el sábado a civiles a ambos lados de la frontera entre Rusia y Ucrania, informaron las autoridades locales.
En la región fronteriza rusa de Briansk, un ataque con drones ucranianos mató a dos personas que viajaban en su coche en un pueblo cercano a la frontera, informó en Telegram el gobernador en funciones de la región, Yegor Kovalchuk.
El Ministerio de Defensa ruso, citado por las agencias de noticias rusas, afirmó que se habían derribado 124 drones ucranianos sobre regiones rusas durante un periodo que se extendió desde las 8.00 a las 20.00 horas (0500-1700 GMT).
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El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, emitió una larga serie de comunicados sobre la interceptación de drones ucranianos que se dirigían hacia la capital. Un recuento informal realizado por las agencias de noticias rusas situó la cifra en 21 a lo largo del día.
En Ucrania, el gobernador de la región sudoriental de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, dijo que un total de más de 40 ataques con drones y fuego de artillería habían causado la muerte de una persona y herido a otra cerca de Nikopol.
La localidad, situada en la orilla opuesta del río Dniéper a la central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia, es un objetivo frecuente de los ataques rusos.
Con información de Reuters