Ataques con drones y de artillería dejan víctimas civiles a ambos lados de la frontera entre Rusia y Ucrania

​Ataques con drones y artillería mataron el sábado a civiles a ‌ambos lados ‌de la frontera entre Rusia y Ucrania, informaron las autoridades locales.

En la región fronteriza rusa de Briansk, un ataque con drones ucranianos mató a dos personas que viajaban ​en su coche ⁠en un pueblo cercano a ‌la frontera, informó en ⁠Telegram el gobernador en ⁠funciones de la región, Yegor Kovalchuk.

El Ministerio de Defensa ruso, citado por las ⁠agencias de noticias rusas, ​afirmó que se habían derribado ‌124 drones ucranianos ‌sobre regiones rusas durante un periodo ⁠que se extendió desde las 8.00 a las 20.00 horas (0500-1700 GMT).

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El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ​emitió ‌una larga serie de comunicados sobre la interceptación de drones ucranianos que se dirigían hacia la capital. Un recuento informal ⁠realizado por las agencias de noticias rusas situó la cifra en 21 a lo largo del día.

En Ucrania, el gobernador de la región sudoriental de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, dijo que ‌un total de más de 40 ataques con drones y fuego de artillería habían causado la muerte de una persona y herido a otra ‌cerca de Nikopol.

La localidad, situada en la orilla opuesta del río Dniéper a ‌la central ⁠nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia, es un objetivo ​frecuente de los ataques rusos.

Con información de Reuters