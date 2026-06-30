Crédito: @SantiPenap

Los ​presidentes del Mercosur reafirmaron en su reunión semestral en Paraguay su intención de fortalecer sus relaciones con otros países, especialmente con Asia, mediante el lanzamiento ‌de negociaciones con Japón, mientras siguen ‌debatiendo el reparto de cuotas de exportación de su acuerdo reciente con la Unión Europea.

En el encuentro celebrado en las afueras de Asunción, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dijo que el bloque está avanzando en sus diálogos con Canadá, India y Vietnam y anunció el inicio de las conversaciones para una asociación económica con Japón, mientras su colega Santiago Peña destacó el acercamiento con Emiratos Árabes ​Unidos. "Próximamente, queremos hacer lo ⁠mismo con China y seguir acercándonos a los mercados más dinámicos del planeta", ‌señaló Lula.

Cumbre del Mercosur en Luque

El mercosur como un "escudo estratégico"

En un escenario global marcado por las tensiones comerciales y ⁠la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, ⁠los pactos del Mercosur con otros actores, incluida la histórica entrada en vigencia del acuerdo con la Unión Europea en mayo pasado, fueron considerados determinantes como un ⁠escudo estratégico.

El mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, quien asumirá la presidencia del bloque por ​los próximos seis meses, dijo que su prioridad será ‌avanzar con esa agenda. "Seguiremos impulsando la inserción ‌internacional (...) con Canadá, con Emiratos Árabes Unidos y avanzaremos, creo que en muy ⁠pocos meses, hacia un encuentro cada vez más firme con Japón", dijo Orsi.

El acuerdo con Japón crearía una zona de libre comercio de unos 400 millones de personas con un PIB combinado de 7 billones de dólares. El bloque ya había celebrado ​dos reuniones con ‌funcionarios japoneses en enero y marzo, según un comunicado conjunto.

Pero además de su relación con otros, los países del grupo también debaten algunos temas domésticos espinosos, como las cuotas de exportación del acuerdo comercial con la Unión Europea, que el bloque firmó en enero tras 25 años de ⁠negociaciones y que entró en vigencia de forma transitoria cuatro meses después.

Uruguay y Argentina proponen distribuir los cupos según el promedio de lo que cada socio exporta a la UE, mientras Paraguay plantea dividirlos en cuatro partes iguales y reclama un 25% de cada cuota. Brasil, por su parte, defiende un reparto en función de la participación de cada país en el comercio mundial.

"Como presidente exijo un Mercosur justo", dijo el presidente paraguayo Santiago Peña ‌en su discurso. "Cuando hablamos de cuotas no pedimos privilegios, pedimos equidad y por eso pedimos que se reconozcan esas diferencias (...) si el Mercosur quiere ser creíble hacia afuera, tiene que ser justo hacia adentro", agregó.

Algunas autoridades aprovecharon el encuentro para dar su apoyo al presidente de Bolivia Rodrigo Paz, quien enfrenta una profunda crisis política y económica marcada por masivas protestas. "La Argentina acompaña desde el día uno al pueblo boliviano y ‌a sus autoridades legítimamente ⁠constituidas", dijo el canciller argentino Pablo Quirno, quien instó a los presidentes a suscribir una declaración especial sobre la preservación democrática en ​el país. Los mandatarios también expresaron su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras el devastador terremoto del 24 de junio que dejó más de 1.700 personas fallecidas, miles de heridos y cientos de edificaciones destruidas.

Con información de Reuters