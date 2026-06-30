Pocos lo saben: cómo es el nuevo sistema de WhatsApp para alertarte si te mencionan en un chat privado

Los estados de WhatsApp siempre tuvieron una limitación silenciosa. Hasta ahora, las menciones solo estaban disponibles en fotos y videos, pero el despliegue reciente amplía la función también a los estados de texto, cerrando una brecha que limitaba la experiencia de muchos usuarios. La actualización responde a uno de los pedidos más frecuentes de la comunidad: saber cuándo alguien hace referencia directa a un contacto en sus estados, sin tener que revisar todos manualmente.

Cómo funciona exactamente

El mecanismo es sencillo y completamente privado. Cuando se menciona a alguien, el contacto recibe una notificación privada y un mensaje directo en el chat, avisándole que ha sido mencionado. Esta interacción es completamente confidencial: los demás espectadores del estado no pueden ver quién ha sido etiquetado.

Para usar la función al crear un estado de texto, aparece un nuevo botón sobre el campo de envío. Al pulsarlo, se despliega un selector de contactos desde el cual se puede elegir a quién mencionar. Tras seleccionar el contacto, WhatsApp envía automáticamente una notificación privada al mencionado, sin que sea necesario ningún paso adicional.

El detalle más importante: la mención puede romper las reglas de privacidad

Esta es la parte que más vale entender. Al mencionar a un contacto en cualquier estado, este podrá ver la actualización aunque estuviera previamente excluido por la configuración de privacidad. La mención actúa como una invitación personalizada, reemplazando de forma puntual las reglas habituales de privacidad solo para ese estado y ese contacto.

En la práctica, esto significa que si tenés configurado tu estado para "Mis contactos excepto..." y etiquetás a alguien de esa lista excluida, esa persona igual va a poder ver el estado. Conviene tenerlo en cuenta antes de usar la función.

Cuándo llega a todos los usuarios

Actualmente, la función está disponible para un grupo limitado de beta testers en Android que hayan instalado la última versión beta. WhatsApp está expandiendo progresivamente el acceso y se espera que la actualización llegue a todos los dispositivos en las próximas semanas. La compañía no confirmó una fecha exacta para el lanzamiento global estable.