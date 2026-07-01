Europeos cubrirán casi todos los espacios dejados por EEUU en planes de defensa de la OTAN: fuente

Preparativos previos a la cumbre de la OTAN en La Haya.

La OTAN tiene previsto anunciar en la cumbre de Ankara de la próxima semana que sus ‌miembros europeos han cubierto ‌casi todos los espacios dejados por Estados Unidos en los planes de defensa de la alianza, informó el miércoles una fuente interna a Reuters.

La principal carencia que la OTAN sigue intentando subsanar es la de los bombarderos estratégicos, ámbito en el que Washington anunció que solo ​pondrá a disposición ⁠un avión en lugar de dos, según la fuente, ‌que habló bajo condición de anonimato.

Estados Unidos comunicó ⁠a sus aliados en mayo ⁠que había decidido reducir el conjunto de capacidades militares comprometidas con la alianza transatlántica en caso de crisis, lo que ⁠suscitó preguntas urgentes mientras los líderes se preparan ​para la cumbre de la OTAN que ‌se celebrará en Ankara del ‌7 al 8 de julio.

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La medida busca poner fin ⁠de forma gradual a una "codependencia malsana" de las fuerzas estadounidenses, en un momento en que Washington se enfrenta a posibles conflictos simultáneos en varios lugares, según el ​comandante en ‌jefe de la OTAN, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Alexus Grynkewich.

A mediados de junio, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que otros aliados estaban aumentando sus ⁠contribuciones y cubrirían "gran parte" de las carencias, pero no dio más detalles. Al ser preguntado al respecto, un portavoz de la OTAN se remitió a estas declaraciones.

Estados Unidos no ha revelado en público los detalles de sus recortes, pero estos abarcan desde aviones de reabastecimiento hasta cazas, drones y buques, ‌según las cifras facilitadas a Reuters por una fuente militar.

El número de cazas F-15 y F-15E estadounidenses a disposición de la OTAN se reducirá un tercio, a 99, y el de drones MQ-4 y MQ-9 Reaper de 24 a 12, ‌según la fuente. Los aviones de reabastecimiento KC-135 y KC-46 bajarán de 79 a 63 y solo se asignará un bombardero ‌estratégico y ⁠un portaaviones, en lugar de dos.

El número de aviones de patrulla marítima se recortará de 26 ​a 15, el de destructores pasa de 17 a nueve y el único submarino equipado con misiles de crucero también queda excluido de los compromisos.

(Editado en español por Carlos Serrano)