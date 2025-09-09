Los mejores 8 lugares de Buenos Aires para salir a comer y subir fotos en Instagram

La gastronomía porteña sorprende con restaurantes y bares que combinan diseño, creatividad y sabores originales

La ciudad ofrece propuestas que combinan gastronomía innovadora y espacios diseñados para ser compartidos en redes sociales. Entre rooftops con vistas panorámicas, bares clandestinos y restaurantes temáticos, siempre hay opciones que sorprenden. Descubrir a dónde comer en Buenos Aires implica también explorar rincones que son tan fotogénicos como deliciosos.

Bestial Fly Bar

Ubicado en Palermo, Bestial Fly Bar se destaca por su ambientación exótica: esculturas robóticas, tapizados animal print, jardines verticales y las famosas cabezas bestiales de personajes icónicos que sostienen los cócteles. Desde el piso 11 ofrece una vista 360° de la ciudad. Su propuesta de cocina fusiona sabores nikkei, latinoamericanos y europeos, con platos como ceviches, risottos y langostinos en panko. La carta de cócteles de autor es otro de sus grandes atractivos.

La Pescadorita

Este restaurante sorprende desde la entrada con la estatua de un sireno, obra de Fernando Pugliese. Su salón está inspirado en el mundo marino, con murales de sirenas, luces de colores y detalles náuticos. La propuesta gastronómica se basa en pescados y mariscos frescos traídos de Mar del Plata, con técnicas modernas como el vacío y el roner. Entre los destacados aparecen la paella de mariscos, el salmón rosado y los chipirones al hierro.

La Pescadorita deslumbra con su estética marina y platos elaborados con pescados y mariscos frescos.

The Book Speakeasy Bar

En Villa Luro se encuentra este bar secreto inspirado en La sociedad de los poetas muertos. Su estética vintage incluye bibliotecas, máquinas de escribir y una barra con estanterías de libros. Cada cóctel de autor tiene nombre propio, como León Tolstói o María Montessori, y está pensado como un homenaje a grandes figuras del arte y la literatura. La experiencia se completa con platos para compartir en un entorno íntimo y misterioso.

Hierro Bodegón

Palermo Hollywood alberga a este bodegón moderno que combina tradición porteña con estética sofisticada. Su diseño mezcla cobre, madera oscura y espejos, mientras que un letrero estilo lunfardo refuerza la identidad local. La carta ofrece clásicos reinterpretados como vitello tonnato, tortilla de papa y revuelto gramajo. El ambiente es ideal para vivir una experiencia que une lo visual con la calidez de la cocina argentina.

Brickell Café

Con estética luminosa y natural, Brickell Café en Palermo Hollywood propone una experiencia relajada y fotogénica. Sus paredes de ladrillo blanco, la madera clara y la vegetación colgante crean un ambiente playero y moderno. La carta ofrece brunchs abundantes, wraps, ensaladas y café de especialidad. Sus smoothies proteicos y jugos cold press marcan tendencia dentro de las opciones saludables de la ciudad.

Cima

Este rooftop bar, ubicado sobre ORNO en Palermo, se convirtió en uno de los preferidos para disfrutar cócteles con vistas únicas. Su terraza combina luces cálidas, barra de autor y un ambiente descontracturado que invita a fotografiar cada detalle. Los tragos coloridos y originales, junto a una propuesta de tapeo, lo consolidan como uno de los lugares más buscados en la movida nocturna porteña.

Cima se posiciona como uno de los rooftops más buscados por sus cócteles de autor y su vista panorámica de Palermo

Saigón Noodle Bar

Con locales en Palermo, San Telmo y Retiro, este noodle bar traslada la esencia del street food vietnamita a la ciudad. Su estética combina neones, madera e iluminación cálida, generando un entorno urbano y moderno. La carta ofrece sopas Pho, curries, ensaladas y el destacado Bo Luc Lac, con picaña marinada. Es una propuesta ideal para quienes buscan un viaje sensorial a través de la gastronomía asiática.

Siete Mares

Este restaurante temático invita a sumergirse en un universo submarino. Murales, lámparas que imitan medusas y detalles marinos decoran cada rincón. Su terraza ambientada como playa refuerza la estética instagrameable. La carta fusiona sabores del mundo con sushi, ceviches y woks, además de rolls de autor inspirados en los siete continentes. Es un espacio que combina arte, diseño y cocina internacional.

Siete Mares invita a vivir una experiencia submarina con decoración temática y cocina internacional.

Un recorrido gastronómico para todos los gustos

La variedad de propuestas en la ciudad confirma que siempre hay opciones nuevas para descubrir a dónde comer en Buenos Aires. Desde rooftops sofisticados hasta bares secretos y restaurantes temáticos, cada espacio une creatividad culinaria con ambientaciones pensadas para ser recordadas y compartidas en redes sociales.