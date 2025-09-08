Una pizzería icónica de Buenos Aires le rinde tributo a Helados Venecia con helado artesanal y café ristretto

El postre combina café ristretto, helado artesanal de vainilla y un cubanito relleno de dulce de leche

La tradición de la gastronomía porteña se mantiene viva a través de propuestas que unen pasado y presente. Una pizzería emblemática del barrio de Villa Pueyrredón, de la Ciudad de Buenos Aires, sorprendió con un homenaje especial que combina helado artesanal, café ristretto y un clásico cubanito, en honor a Helados Venecia, una heladería histórica con más de seis décadas de trayectoria.

Un tributo a un clásico barrial

Del martes 2 al domingo 14 de septiembre, La Casa Blanca de Habana presenta un affogato de edición limitada creado como tributo a Helados Venecia, una heladería que desde 1964 forma parte de la identidad de Villa Pueyrredón. Este postre busca rescatar la memoria colectiva y celebrar el vínculo entre dos íconos de la zona.

La propuesta incluye un café ristretto intenso, acompañado por una bocha de helado artesanal de vainilla y un cubanito relleno de dulce de leche. El resultado es un postre que evoca la tradición heladera de Venecia y, al mismo tiempo, ofrece una experiencia renovada dentro del universo gastronómico porteño.

La Casa Blanca de Habana y su propuesta gastronómica

Ubicada en la tradicional esquina de Nazca y Habana, La Casa Blanca de Habana se consolidó como una pizzería de referencia en la zona. Su carta combina la esencia napolitana con el estilo porteño, ofreciendo pizzas cocidas en horno 100% a leña y elaboradas con masa madre de fermentación lenta. Esta técnica permite lograr una textura esponjosa, bordes crocantes y un sabor único, manteniendo la autenticidad de la tradición pizzera.

Más allá de su reconocimiento por la calidad de sus pizzas, este local viene impulsando un ciclo de homenajes a distintos comercios históricos de Villa Pueyrredón. Cada propuesta se diseña con el objetivo de destacar el patrimonio gastronómico y cultural del barrio, fortaleciendo el lazo entre generaciones y vecinos.

Helados Venecia: seis décadas de historia en Buenos Aires

Helados Venecia abrió sus puertas en 1964 y rápidamente se transformó en un punto de encuentro para los vecinos de Villa Pueyrredón. Su tradición artesanal, sumada a la calidad de sus productos, le permitió consolidarse como un referente en la ciudad de Buenos Aires. Con 61 años de trayectoria, sigue siendo un emblema de la heladería clásica, donde conviven los sabores tradicionales con las recetas transmitidas de generación en generación.

El tributo de La Casa Blanca de Habana no solo celebra su aniversario, sino que también pone en valor la importancia de los comercios de barrio en la construcción de la identidad cultural y gastronómica porteña.

Una edición limitada con sabor a tradición

El affogato de edición especial estará disponible únicamente del 2 al 14 de septiembre en La Casa Blanca de Habana. La iniciativa busca convertirse en un punto de encuentro para quienes deseen disfrutar de un postre que combina lo mejor de dos mundos: la tradición heladera de Helados Venecia y la propuesta innovadora de una pizzería que no deja de reinventarse.