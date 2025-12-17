Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini.

Mario Pergolini tiene todo listo para el programa de este miércoles 17 de diciembre de Otro Día Perdido, el cual se emite por El Trece y está teniendo buenos resultados en las mediciones. Esto no solo se debe a la calidad de los invitados, sino también al formato que le imprime el trabajador de prensa y las intervenciones de Rada, que maravilla también a muchos con sus trucos de magia.

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este miércoles 17 de diciembre?

Según lo publicado por el programa a través de su cuenta oficial de Instagram, la persona que estará esta noche en el estudio será Esteban Lamothe, reconocido actor. Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar la emisión de hoy.

Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini.

¿Quién es Esteban Lamothe?

Esteban Lamothe nació el 30 de abril de 1977 en Florentino Ameghino, Buenos Aires. Con 17 años se mudó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta los 30 años trabajó como mozo, momento en el cual empezó a conseguir más y mejores roles en proyectos audiovisuales. El punto de inflexión fue su papel en El Estudiante (2011), tras el cual comenzó a ser convocado a series y películas de renombre.

Durante 2012 fue partícipe de Sos mi hombre y Farsantes, con su primer protagónico llegando en Guapas. De entre sus múltiples labores, destaca también su paso por El Marginal como protagonista de la segunda parte. Además, recibió varios premios: un Martín Fierro a Mejor actor protagonista de ficción diaria en Las Estrellas (2018); así como el galardón a mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Cartagena y la Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña (2012), entre otros.

En lo que al plano personal respecta, entre 2007 y 2017 estuvo en pareja con la actriz Julieta Zylberberg, con quien tuvo un hijo llamado Luis Ernesto que nació en 2012. Luego de su separación, vivió un romance de cuatro años (2017-2021) con la actriz y directora de cine Katia Szechtman.