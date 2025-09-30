Lavanda: consejos para plantarla y cómo hacer para que atraiga mariposas.

La primavera ya tuvo su bienvenida, y las calles de los distintos rincones del país poco a poco se llenan de la flora autóctona de cada provincia. Para aquellos amantes de las flores, existe una planta que perfuma el jardín y atrae a las mariposas. Se trata de la lavanda, que a continuación te contamos sus propiedades y te damos los mejores consejos para plantarla.

Lavanda, la planta que llena de flores el jardín y atrae mariposas

La lavanda es una planta de intenso aroma que se caracteriza por atraer mariposas y abejas. Si soñás con tener un jardín colorido y que cada vez que abras la ventana sientas un perfume único, esta planta es lo que necesitás. Entre sus características principales se encuentran el necesitar poca atención y poder ser plantada en cualquier maceta. Es decir, las propiedades de la lavanda se pueden resumir en:

La lavanda es fácil de plantar y luego de cuidar.

Aroma intenso y relajante, ideal para perfumar el ambiente.

Flores resistentes al calor, perfectas para el verano argentino.

Atracción natural de mariposas y abejas, que favorece la biodiversidad.

Cuidado sencillo, solo necesita sol y riego moderado.

Cómo plantar lavanda de forma correcta

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de plantar una lavanda es el clima de la región en la que nos encontramos. Si estamos en un clima cálido o suave, el mejor momento para la siembra es en otoño. En cambio, si se vive en una región más fría, es mejor plantar a principios de la primavera, una vez que las heladas han pasado. En este sentido, existen diferentes tipos de lavandas, propias para cada ecosistema, por lo que a la hora de comprar las semillas o la planta hay que tener presente esto. Una vez claro todo esto, los pasos a seguir son: