Según la ONU, cada 24 horas murieron o resultaron heridos once niños en la última semana en Líbano

Imagen de archivo de niños jugando en las afueras del estadio Camille Chamoun Sports City, convertido en un refugio temporal en Beirut, Líbano.

Por Olivia Le ​Poidevin

GINEBRA, 29 mayo (Reuters) - La agencia de la ONU para la infancia dijo el viernes ‌que en la ‌última semana han muerto o resultado heridos una media de once niños cada 24 horas en Líbano, mientras Israel ha ampliado sus ataques por todo el país a pesar del alto el fuego.

Fuertes ataques israelíes alcanzaron ciudades y ​pueblos del sur ⁠de Líbano durante la noche del miércoles ‌al jueves, después de que Israel ⁠declaró una nueva franja ⁠del lugar como zona de combate. También atacó un edificio en los suburbios del sur de Beirut ⁠el jueves.

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Un total de 77 niños ​han resultado muertos o heridos en ‌los últimos siete días, ‌según UNICEF, que citó cifras facilitadas por ⁠el Ministerio de Salud Pública libanés. Desde que comenzó el alto el fuego el 16 de abril, han fallecido 55 niños y ​212 han ‌resultado heridos, según la agencia.

El portavoz de Unicef, Ricardo Pires, hizo un llamado a todas las partes para que respeten plenamente el alto el fuego.

"En virtud del ⁠derecho internacional humanitario, los niños y las infraestructuras civiles deben ser protegidos", afirmó.

El alto el fuego anunciado por Washington tenía por objeto poner fin a los combates que se han librado entre las tropas israelíes y Hezbolá, respaldado por Irán, desde ‌el 2 de marzo.

La Organización Mundial de la Salud también señaló el viernes que la amenaza que supone la expansión de las actividades militares suscita graves preocupaciones sanitarias para la población libanesa.

Desde ‌que entró en vigor el alto el fuego, se han registrado un total de 27 ataques contra ‌centros sanitarios ⁠en Líbano, que han causado 25 muertos y 42 heridos, según la ​OMS. Un total de 16 hospitales y 13 centros de atención primaria han resultado dañados en los ataques, añadió.

(Editado en español por Carlos Serrano)