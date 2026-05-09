La Rioja lanzó un relevamiento para ordenar y fortalecer el sector de la economía popular: los destalles

El Gobierno de La Rioja presentó oficialmente el Registro Riojano de Trabajadores de la Economía Popular (REPTEP), una herramienta orientada a relevar, organizar y visibilizar a quienes desarrollan actividades dentro del sector de la economía social y popular en toda la provincia.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de La Rioja señalaron que el registro permitirá relevar información estratégica para diseñar políticas públicas orientadas específicamente a los trabajadores de la economía social y popular. La secretaria de Economía Social y Popular, Griselda Herrera, detalló que la inscripción se realizará a través de un sistema digital al que se podrá acceder mediante un código QR.

Según explicó la funcionaria, el formulario fue pensado con una estructura simple y ágil para facilitar la carga de datos y garantizar mayor accesibilidad. Además, destacó que el operativo tendrá alcance en toda la provincia y contará con puntos de atención presenciales en cada departamento para asistir a quienes no puedan realizar el trámite de manera virtual.

Inscripción digital y alcance provincial

"Se quiere llegar al sector en general de la economía popular", afirmaron desde el Gobierno provincial y detallaron que podrán inscribirse personas mayores de 18 años residentes en La Rioja que desarrollen alguna actividad económica a cambio de ingresos.

El registro abarcará tanto a emprendedores y artesanos como a trabajadores vinculados a servicios y actividades informales, entre ellos jardinería, peluquería, estética, ventas ambulantes y otros rubros de la economía popular. Herrera señaló además que muchas personas sostienen sus hogares y combina empleos formales con actividades complementarias dentro de este sector.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Menem, destacó la importancia estratégica del nuevo registro. Según explicó, el REPTEP permitirá conocer con mayor precisión la cantidad de trabajadores y emprendedores que integran el sector en toda la provincia.

"Permitirá contar con información fehaciente para desarrollar políticas públicas que tiendan a la mejora de ese sector", sostuvo. El funcionario contextualizó además la medida dentro del escenario económico nacional y señaló que muchas familias dependen actualmente de actividades vinculadas a la economía popular para sostener sus ingresos.

"Un sector clave para sostener a las familias"

Menem destacó la importancia estratégica de la economía popular como un pilar fundamental en el tejido social y productivo de La Rioja. Durante su intervención, subrayó que este sector representa el sustento directo de numerosas familias riojanas, además de generar un círculo virtuoso basado en el esfuerzo individual y colectivo.

En este sentido, señaló que el REPTEP será un instrumento clave para optimizar el apoyo del Estado, y así potenciar de manera efectiva el crecimiento de los trabajadores y emprendedores en toda la región. A través de esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja se propone avanzar en un proceso de formalización, organización y visibilización de los miles de trabajadores que integran este ámbito.

El objetivo central es brindar un marco institucional robusto a las diversas actividades productivas, comerciales y de servicios que se desarrollan en el territorio. De esta manera, se busca consolidar un sector que no solo dinamiza la economía local, sino que también requiere de herramientas estratégicas para asegurar su desarrollo sostenible a largo plazo.