Carlos Tevez sorprendió a todos con lo que contó sobre su vida privada en ESPN: "Estuve cerca de..."

Carlos Tevez hizo una revelación sobre su carrera.

La cobertura del Mundial 2026 dejó una de sus perlas más inesperadas en los estudios de ESPN. Invitado al panel en plena primera jornada del torneo, Carlos Tevez fue consultado por el presente de la Selección argentina, pero terminó abriendo el baúl de los recuerdos y soltó una confesión que descolocó a todos: estuvo a un paso de jugar en el Real Madrid.

Un contrato firmado y escondido

El Apache no dudó al ubicar el momento: "Estuve cerca. Cuando pasé del United al City", lanzó, para sorpresa de Óscar Ruggeri, el Pollo Vignolo y Miguel Simón, que de inmediato le preguntaron por qué se había caído la operación. La respuesta abrió una historia que mantuvo en secreto durante años. "Es larga la historia. El contrato lo teníamos firmado y lo tuvimos que guardar", reveló, al detallar que el acuerdo quedó depositado en un escribano para poder presentarlo más adelante.

Tevez contó que la negociación llegó al máximo nivel. "El presidente me dijo: bienvenido a la Casa Blanca", recordó, y aclaró un detalle clave: "No era Florentino, era el que se tuvo que ir, Calderón". El delantero relató que cerró el acuerdo de madrugada, después de un partido del United, con Predrag Mijatović como director deportivo. "Hablé con Calderón a las tres de la mañana, teníamos todo. Lo dejamos en una escribanía, lo echan a Calderón y vuela el contrato", resumió sobre el desenlace.

La revelación encajó con un momento turbulento del club blanco: Calderón renunció a comienzos de 2009, obligado a dimitir tras el escándalo por la infiltración de socios no compromisarios en la Asamblea de fines de 2008. En paralelo, Tevez vivía sus últimos meses en el United, club que dejó en 2009 tras un desencuentro con Alex Ferguson. Por eso el pase debía mantenerse en absoluto secreto y nunca hubo una foto suya con el entonces presidente madridista.

"Es la primera vez que lo cuento"

El desplome del proyecto se completó con la llegada de Florentino Pérez, que cambió todos los planes. Lo más llamativo, sin embargo, llegó al final: el Apache admitió que era la primera vez que contaba esta historia.

Tevez estuvo cerca de jugar en el Real Madrid.

Entre las motivaciones que lo entusiasmaban estaba la chance de reencontrarse con Cristiano Ronaldo, su excompañero en el United. "Me hubiese encantado jugar en el Real Madrid", cerró Tevez, que terminó en el City y dejó en ESPN una de las anécdotas más resonantes del arranque del Mundial.