Escocia está lista para poner fin a su mala racha mundialista en debut con Haití: DT Clarke

Vista general del interior del estadio de Boston antes del partido por el Grupo C entre Haití y Escocia

Escocia debe acabar con su costumbre de empezar con mal pie en los grandes torneos, dijo el viernes el ‌seleccionador Steve Clarke, un ‌día antes de que su equipo salte al campo en un Mundial por primera vez en casi 30 años.

Clarke, que se mostró optimista de cara al partido del sábado contra Haití en Boston, dijo que estaba decidido a disfrutar este año tras las dificultades sufridas en las dos últimas Eurocopas, en las que Escocia ​empató dos veces ⁠en un total de seis partidos y perdió los otros cuatro.

Escocia ‌cayó 5-1 ante la anfitriona Alemania en el partido ⁠inaugural de la Eurocopa 2024 y, ⁠en la Eurocopa anterior, una derrota 2-0 ante República Checa -en su primer choque en una gran competición desde su anterior participación en el ⁠Mundial de 1998- les dejó con una montaña demasiado ​alta que escalar.

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"Obviamente, sabemos que los dos últimos ‌torneos no han salido como ‌queríamos", dijo Clarke, seleccionador de Escocia desde 2019.

"Tenemos otra oportunidad, ⁠y eso es mérito de los jugadores, que siguen clasificándose para estos grandes torneos. Es fantástico estar aquí, pero también queremos hacer algo especial".

Cuando se le preguntó qué había aprendido de los ​tropiezos de ‌Escocia en el partido inaugural, Clarke dijo que la goleada ante Alemania era fácil de analizar: "No se dejen arrollar", dijo entre las risas de los periodistas.

Escocia se enfrentará a rivales difíciles como Marruecos y Brasil en sus otros ⁠dos partidos del Grupo C, pero Clarke destacó la importancia de respetar a Haití, que ocupa el puesto 83 en la clasificación de la FIFA, mientras que Escocia está en el número 41.

Clarke dijo que el mediocampista Scott McTominay estaría disponible el sábado tras un malestar estomacal, pero que el defensa central Scott McKenna se perdería el partido ‌por una lesión de pantorrilla.

Agregó que la presión de las expectativas que recae sobre Escocia tras su ausencia de 28 años en el Mundial también la sentirá Haití, cuya única participación en la competición fue en 1974.

"También son una nación orgullosa. Van a estar aquí comprometidos ‌al 100%, igual que nosotros, y sabemos que tienen cualidades que pueden causarnos problemas sobre el terreno de juego", dijo Clarke.

El capitán de Escocia, ‌Andy Robertson, dijo ⁠que estaba decidido a no marcharse del Mundial con el tipo de remordimientos que persiguieron a Escocia ​tras su floja actuación en Alemania hace dos años.

"Creo que es la selección de Escocia con más calidad que hemos tenido en mucho tiempo", dijo.

(Texto de William Schomberg. Editado en español por Daniela Desantis)