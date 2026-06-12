Misiones y UNICEF ratificaron una agenda conjunta para fortalecer derechos a las infancias y adolescencias

El Gobierno de Misiones formalizó la continuidad del trabajo conjunto con UNICEF Argentina mediante la firma de un nuevo convenio marco de cooperación para el período 2026-2027. La iniciativa busca profundizar políticas públicas orientadas a la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

El acto fue encabezado por el gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua junto al representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, quien destacó la continuidad del vínculo con la provincia y la expansión de líneas de trabajo en salud, educación y protección social.

El nuevo acuerdo contempla la continuidad de programas vinculados a salud perinatal, alimentación escolar, desarrollo infantil temprano e inclusión educativa. Según detalló Ramírez Mesec, también se incorporan nuevas líneas de trabajo vinculadas al uso de tecnologías emergentes, como inteligencia artificial aplicada a la educación.

El titular de Educación, Ramiro Aranda, subrayó que la provincia fue una de las primeras provincias en establecer cooperación formal con UNICEF y que la articulación interinstitucional se mantiene activa desde hace varios años.

Expansión del programa MUNA en municipios misioneros

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la ampliación del programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), impulsado por UNICEF para fortalecer la gestión local de políticas públicas destinadas a infancias y adolescencias.

En esta nueva etapa se suman los municipios de Dos de Mayo, Campo Grande, El Alcázar, Eldorado, San Ignacio y Candelaria, lo que permitirá ampliar el alcance territorial del programa y llegar a más del 56% de la población infantil de la provincia.

Autoridades de UNICEF destacaron los resultados obtenidos en municipios que ya forman parte de MUNA, especialmente en inclusión educativa, prevención de violencias y participación adolescente en la toma de decisiones.

Trabajo territorial y fortalecimiento institucional

El ministro de Salud Pública, Héctor González, destacó la importancia del trabajo conjunto entre áreas del Estado y organismos internacionales, resaltando la necesidad de fortalecer la presencia territorial.

En la misma línea, el rector del Instituto Superior de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “Yateí”, Miguel Molina, remarcó la importancia de consolidar herramientas de gestión que permitan sostener políticas de largo plazo.

La experiencia también fue valorada por intendentes como el de San Javier, Matías Vilchez, quien afirmó que la implementación de MUNA permitió mejorar la planificación y el diseño de políticas públicas locales.

Actualmente, UNICEF desarrolla en Misiones acciones vinculadas a salud perinatal, educación, primera infancia, nutrición, inclusión social y fortalecimiento institucional. La continuidad del convenio adquiere especial relevancia en un contexto en el que, según datos difundidos recientemente por el organismo internacional, más del 42 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de Argentina atraviesan situaciones de pobreza.

Con la renovación del acuerdo hasta 2027 y la ampliación del programa MUNA, la Provincia y UNICEF consolidan una agenda de cooperación orientada a fortalecer capacidades estatales, ampliar el alcance territorial de las políticas públicas y generar mejores condiciones para el desarrollo integral de las infancias y adolescencias en todo el territorio misionero.