Con recursos provinciales, Misiones refuerza la salud pública y adelanta la segunda dosis de la triple viral

Frente a los recortes y asfixia al sistema de salud por parte de Nación, el Gobierno de Misiones destino fondos provinciales para fortalecer el sistema de salud pública y comenzó a aplicar la segunda dosis de la vacuna triple viral a niños y niñas de entre 15 y 18 meses. La estrategia busca reforzar la inmunidad en edades más tempranas y acortar el período de exposición frente a enfermedades prevenibles.

En el 2025, la provincia informó el desfinanciamiento del Gobierno nacional y detalló que pasará a hacerse cargo de toda la logística del programa de inmunizaciones por su importancia en la salud pública comunitaria. Autoridades provinciales explicaron que el proceso no se limita a la provisión de vacunas, sino que incluye el funcionamiento del centro de distribución, la capacitación del personal, el sostenimiento de los vacunatorios y la organización de los operativos.

En ese marco, convocaron a las familias a acercarse a los centros de salud para completar los calendarios de vacunación, especialmente en la primera infancia y se destacaron las inversiones realizadas con recursos propios para mejorar la infraestructura sanitaria durante 2025, donde se concretaron reparaciones y una ampliaciones de distintos centros de salud.

La importancia de vacunar a los más chicos

Desde el área de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública recordaron que la vacuna triple viral brinda protección contra sarampión, rubéola y paperas. La primera dosis se aplica a los 12 meses de vida, mientras que la segunda fue adelantada para consolidar la protección durante la primera infancia.

La actualización alcanza a niños y niñas nacidos a partir del 1 de julio de 2024, mientras que quienes nacieron hasta el 30 de junio de ese año recibirán la segunda dosis entre los 4 y 5 años, según la cohorte correspondiente. Las autoridades recomendaron consultar en los CAPS y hospitales los días y horarios de aplicación.

En diálogo con medios locales, el jefe de Inmunizaciones de la provincia, Roberto Lima, advirtió que las coberturas actuales en la región rondan el 70%, un nivel inferior al 95% necesario para garantizar la inmunidad colectiva. En ese contexto, señaló que la falta de vacunación incrementa el riesgo de contagio y de cuadros graves en niños y niñas.

También explicó que el adelantamiento de la segunda dosis responde al aumento de casos de sarampión, incluidos episodios importados registrados en el país durante el último año. Finalmente, las autoridades sanitarias insistieron en no postergar los controles hasta el inicio del ciclo lectivo, ya que las dosis están disponibles en más de 400 vacunatorios de la provincia.

Recordaron que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por vía aérea, puede permanecer activa en el ambiente durante varias horas y generar complicaciones severas, especialmente en menores de cinco años. Ante síntomas como fiebre alta, erupciones cutáneas, secreción nasal, conjuntivitis o tos, recomendaron acudir de inmediato a una consulta médica.

Campañas de inmunización durante el 2025

Hacia mediados de 2025, Misiones alcanzó un hito significativo en su campaña de vacunación antigripal al aplicar aproximadamente 120.000 dosis en centros de salud de toda la provincia. Este despliegue masivo permitió cubrir casi el 50% de la población objetivo, estimada en 280.000 personas, logrando proteger a una parte sustancial de los grupos de riesgo mediante una logística eficiente en vacunatorios públicos.

A pesar de estos logros locales, el sistema sanitario enfrenta un escenario nacional crítico debido a los fuertes recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno nacional, que afectaron la compra y distribución de insumos. Esta reducción en el financiamiento del calendario nacional generó una baja preocupante en las tasas de inmunización general, lo que despertó la alarma entre especialistas ante el riesgo inminente de que reaparezcan enfermedades que ya habían sido erradicadas, como el sarampión o la tos convulsa.

Ante este complejo panorama, el ministro de Salud de Misiones ratificó la solidez del sistema público provincial y anunció una estrategia de resistencia financiera para el próximo ciclo. Para 2026, la provincia incrementará su inversión en el área sanitaria en un 37%, lo que priorizará el fortalecimiento de la atención primaria y la formación de recursos humanos para compensar el desfinanciamiento externo y garantizar el acceso continuo de la población a la salud.