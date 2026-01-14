Misiones consolida avances en salud pública y profundiza el sistema de prevención en todo el territorio provincial

En oposición al desfinanciamiento en salud que promueve Javier Milei en el Presupuesto Nacional, el Gobierno de Misiones ya mostró avances significativos en atención primaria, especializada, y preventiva en lo que va del 2026.

La gestión al frente del Gobierno de Misiones se caracteriza por una fuerte inversión sostenida contemplado en el esquema presupuestario, destinando más de dos tercios de sus recursos a áreas clave como salud, educación y asistencia social, con el objetivo de garantizar el acceso universal a la atención médica.

La inversión también alcanzó el plano preventivo y comunitario, con programas orientados a la salud mental, la prevención del suicidio y el abordaje de enfermedades epidemiológicas como el dengue, mediante acciones coordinadas entre el Estado provincial y municipios.

Atención y salud mental

A casi un mes de su puesta en marcha, el Centro de Atención Virtual de Salud Mental de Misiones ya asistió a más de decenas de pacientes y se consolidó como una herramienta clave para ampliar el acceso, especialmente en zonas alejadas. Esta política provincial busca gestionar la salud pública, para garantizar y diseñar una estrategia integral en salud mental de la población en todo el territorio.

El servicio funciona las 24 horas a través de WhatsApp y la aplicación Alegra Med. En este mismo sentido, en el Hospital Escuela “Dr. Ramón Madariaga”, la Unidad de Mama fortaleció el abordaje integral del cáncer de mama mediante ateneos clínicos interdisciplinarios, con impacto en la detección oportuna y el tratamiento temprano.

Equipamiento para la salud pública

Por su parte, el Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga incorporó una bomba de apomorfina para el tratamiento del Parkinson, lo que marcó un hito en la atención pública de esta patología. Asimismo, la atención primaria se amplió con la habilitación de un nuevo espacio de atención integral para adolescentes en el CAPS Nº 7 Sesquicentenario de Posadas. El dispositivo está coordinado por la consultora psicológica Liliana Laratro y cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por obstetricia, psicología, nutrición, enfermería y trabajo social.

La prevención tuvo un rol central con el lanzamiento de nuevas jornadas solidarias de donación de sangre en Leandro N. Alem, San Vicente y Apóstoles. En paralelo, continúa la campaña de vacunación contra el dengue 2026 destinada a personas de 15 a 59 años, con turnos gestionados por Alegra Med.

También comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral en niños de 15 a 18 meses, adelantada para reforzar la inmunidad temprana contra sarampión, rubéola y paperas. Estos avances se sostuvieron, en parte, gracias a los más de 622 millones de pesos obtenidos a través del Programa Sumar+ del Ministerio de Salud Pública.

Financiamiento de la salud con fondos propios

Los fondos fueron destinados a la adquisición de doce ambulancias, cinco ecógrafos institucionales Full HD, quince electrocardiógrafos, seis microscopios, doce centrífugas, dos espectrofotómetros, dos sillones odontológicos y más de doscientos tensiómetros digitales.

Además, el Hospital Madariaga reforzó el rol estratégico de su Servicio Social en la prevención del suicidio, mientras que el Ministerio de Salud avanza en la planificación de acciones de atención primaria para 2026 mediante la Subsecretaría de Atención Primaria y Salud Ambiental.

Desde la gestión provincial señalaron que esta primera semana del año sintetiza un modelo integral en el que la inversión en un sistema de salud robusto y descentralizado protege a la población, mientras otras políticas activas contribuyen a construir una provincia más equitativa, conectada y con proyección de futuro.