Misiones invirtió más de $335 millones para reforzar el sistema sanitario en todo el territorio provincial

Con una inversión superior a los 335 millones de pesos, el Gobierno de Misiones concretó una nueva entrega de ambulancias y equipamiento sanitario destinada a hospitales y centros de atención primaria de distintos puntos de la provincia. El acto fue encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua, y quien destacó la decisión política de priorizar la salud pública con recursos provinciales.

La inversión, financiada con fondos propios y a través del programa Sumar+, tuvo como objetivo fortalecer la red de atención pública, mejorar la capacidad operativa de los efectores de salud y garantizar una respuesta más eficiente y equitativa en todo el territorio misionero. En ese marco, el gobernador, acompañado por el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, hizo entrega de cuatro ambulancias 0 kilómetro, completamente equipadas para traslados de baja complejidad.

Las nuevas unidades fueron destinadas a Jardín América, Puerto Iguazú, Santo Pipó y Garupá, localidades estratégicas para el sistema de derivaciones y traslados, especialmente en zonas donde la distancia a centros de mayor complejidad requiere respuestas rápidas y adecuadas. Según se explicó, la incorporación de estas ambulancias permitirá descomprimir la demanda y mejorar los tiempos de atención en situaciones que no requieren cuidados intensivos, pero sí un traslado seguro y eficiente.

En paralelo, el Gobierno provincial realizó una inversión para reforzar el área de Diagnóstico por Imágenes. Se adquirieron cinco ecógrafos institucionales fijos Full HD, de alta definición, que permitirán mejorar la calidad de los estudios y ampliar la capacidad diagnóstica de los hospitales del interior. Los equipos fueron asignados a los centros de salud de Aristóbulo del Valle, San Vicente, Leandro N. Alem, Wanda y Oberá, con el fin de fortalecer el acceso a estudios fundamentales sin necesidad de derivaciones a grandes centros urbanos.

La entrega incluyó además equipamiento clave para laboratorios, orientado a incrementar la capacidad operativa y reforzar la vigilancia epidemiológica. En total, se distribuyeron seis microscopios, doce centrífugas y dos espectrofotómetros, que fueron destinados a los hospitales SAMIC de Eldorado, Aristóbulo del Valle, Comandante Andresito, El Soberbio, Montecarlo, Puerto Rico, Puerto Esperanza, Baliña, Candelaria e Itaembé Guazú, así como a la Red Territorial de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de las zonas Capital, Centro Paraná y Norte Paraná.

Otro eje central de la inversión fue el fortalecimiento de la digitalización del sistema sanitario. En ese sentido, se entregaron 42 computadoras de escritorio completas, que serán utilizadas para avanzar en la implementación del sistema de historia clínica digital RISMI. Esta herramienta permitirá optimizar la atención al paciente, mejorar la trazabilidad de la información médica y profundizar la integración de la Red de Efectores Públicos de la provincia.

Durante el acto, Carlos Sartori puso en valor el esfuerzo fiscal de la provincia y la decisión de sostener políticas públicas prioritarias en un contexto económico adverso. “Destinar recursos genuinos de los misioneros, producto del ahorro y del esfuerzo de todos, a la salud pública es la mejor forma de despedir el año”, afirmó. En la misma línea, señaló que “el 2025 fue un año muy duro, pero la provincia logró sostener su equilibrio fiscal, no tomar deudas y cuidar los recursos de los misioneros”, y anticipó que en 2026 se continuará “trabajando juntos y optimizando los recursos para destinarlos a cuestiones importantes, como la salud, en todo el territorio provincial”.

El ministro de Salud Pública, Héctor González, también destacó la importancia de la entrega. “Este equipamiento nos permitirá seguir trabajando y mejorando la salud en Misiones. Desde hace muchos años la provincia viene fortaleciendo y complejizando los hospitales del interior con el objetivo de descentralizar la salud pública”, expresó, y agradeció al gobernador por “priorizar la salud y destinar los recursos donde verdaderamente se necesita”.

Milei contra la salud pública

En octubre, el Gobierno modificó el Presupuesto de este año para poder aumentar los recursos asignados al Ministerio de Salud, particularmente destinados a hospitales nacionales y salarios del personal, especialmente en el ámbito pediátrico. Sin embargo, la cifra determinada por el Poder Ejecutivo equivale a menos de un 30% de lo que exige la inversión fijada en la Ley de Emergencia Pediátrica sancionada en el Congreso Nacional que el presidente Javier Milei no cumple.

En la resolución, el Ejecutivo indicó que "tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”. Por eso, definió “readecuar las partidas presupuestarias en los términos del análisis elaborado por el Ministerio de Salud” y determinó que los aumentos se compensen “con una disminución de los créditos asignados a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro” de unos de 35.832 millones de pesos.

En el desagregado, se estipula el pago de 5.110 millones para el programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales, 20.180 millones para el Hospital Garrahan y más de 3.380 millones para otros centros sanitarios de alta complejidad, entre ellos el Hospital El Cruce (Florencio Varela), el Hospital SAMIC El Calafate, el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Dr. René Favaloro y el Hospital Presidente Néstor Kirchner.