Jonatan Viale no dudó en apuntar nuevamente contra Manuel Adorni tras sus declaraciones al aire.

Este miércoles 10 de junio el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio una entrevista para La Nación+ y afirmó haber tenido ahorros sin declarar durante varios años. Asimismo sostuvo que una parte importante de su patrimonio proviene de inversiones en Bitcoin. El hecho generó un revuelo negativo que rápidamente trascendió a los medios televisivos. En este sentido, el periodista Jonatan Viale lanzó una serie de comentarios en contra del funcionario oficialista.

Durante una transmisión de Radio Rivadavia, Jonatan Viale comentó con enojo: “Tan impecable no estaba, se olvidó medio palo verde, medio millón de dólares”.

Luego agregó: “Sí cualquiera de nosotros se olvida de avisarle a ARCA que tiene $500.000 dólares ¿Dónde va la patada en el orto? ¿Qué tan grande es la patada? Terminamos en Guantánamo muchachos por $500.000 dólares, pero bueno”.

Manuel Adorni pone en riesgo el futuro de La Libertad Avanza

La situación política que gira en torno a Manuel Adorni se mantiene como un punto de tensión para el Gobierno desde hace algunos meses. El funcionario de La Libertad Avanza investigado por presunto enriquecimiento ilícito continúa bajo la lupa mientras la Casa Rosada piensa en distintas estrategias para modificar el eje de la discusión pública.

Sin embargo, el desgaste no solo se expone desde la oposición, sino también entre dirigentes oficialistas y sectores aliados. En ese marco, el presidente Javier Milei decidió sostener a su jefe de Gabinete y descartó la posibilidad de apartarlo de sus funciones en el gobierno.

En paralelo a esto, salió a la luz un video del 2020 en donde Adorni revela cuándo y cómo empezó a incursionar en el mundo Bitcoin, pero da detalles que ponen en duda lo que había dicho días antes en la entrevista para La Nación+. En este material audiovisual asegura que tuvo cercanía con el Bitcoin recientemente, a pesar de que en su declaración actual asegura que empezó a invertir desde el 2013.

