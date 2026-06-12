Oscar Ruggeri sorprendió a todos con lo que dijo de su esposa al aire de ESPN: "Va a..."

Ruggeri extraña a su esposa.

La cobertura del Mundial 2026 tiene a Óscar Ruggeri lejos de los suyos, y ese costado humano se coló en plena transmisión de ESPN. En el programa, Sebastián "Pollo" Vignolo le propuso un juego: armar un ranking de las personas que más extraña durante su estadía afuera. Y el Cabezón, sin demasiadas vueltas, fue directo al grano y sorprendió con su elección.

El histórico campeón del mundo en México 1986 forma parte del nutrido equipo de ESPN y Disney+ que cubre la Copa del Mundo, lo que lo obliga a pasar largas semanas fuera del país. En ese contexto, la consigna de Vignolo tocó una fibra sensible y derivó en una de las confesiones más tiernas de la transmisión.

Nancy, primera en la lista

A la hora de ordenar sus prioridades, Ruggeri no dudó y puso a su mujer por encima de todo, incluso de sus nietos. "Extraño a Nancy, mis nietos y mis hijos. Los nietos no vienen, Nancy sí va a venir", lanzó el ex defensor, que reconoció que los más chicos de la familia no harán el viaje porque se complica trasladar a tantos.

La elección del Cabezón no pasó inadvertida y arrancó risas en el estudio. Lejos de la pose de exfutbolista duro, Ruggeri mostró su lado más sensible y dejó en claro que, a pesar de la rutina mundialista, su cabeza también está puesta en su casa y en Nancy Otero, su compañera de toda la vida. Es uno de los costados que más conecta con la audiencia del ciclo.

La chicana por el Mundial 86

El momento más divertido llegó cuando Vignolo quiso ponerse romántico y aseguró que Nancy había sido vital en la consagración de Argentina en el Mundial de México 1986. Pero el Cabezón lo frenó en seco y, entre risas, lo corrigió: por entonces todavía estaba soltero. La aclaración descolocó al conductor y le puso el broche de humor a un ida y vuelta que mezcló fútbol, recuerdos y vida privada.

Ruggeri está hace 40 años con Nancy.

Más allá de la chicana, la pareja lleva décadas junta: se casaron hace más de treinta años, tienen cuatro hijos, entre ellos Candela, la más conocida por su presente en los medios, y varios nietos que son el gran amor del matrimonio. Por eso, aunque los más chicos se queden en casa, mientras Argentina afronta una nueva Copa del Mundo Ruggeri ya espera la visita de la persona que, según dejó en claro al aire, encabeza su lista: su querida Nancy.