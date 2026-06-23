Es como recorrer Cafayate sin salir de tu casa: ponete los auriculares y escuchá esta zamba clásica argentina

Cafayate es retratada en la zamba La Serenateña.

La música tiene la capacidad única de trasladar a quien la escucha a paisajes lejanos y en el cancionero popular argentino pocas obras logran este efecto de manera tan inmediata como La Serenateña. Compuesta por Yuyo Montes, esta zamba funciona como una ventana directa a los Valles Calchaquíes, permitiendo contemplar la geografía y la mística de Salta sin necesidad de salir de casa.

La obra es el emblema oficial de la Serenata a Cafayate, el festival folklórico más importante de la provincia y uno de los encuentros culturales más destacados del país, celebrado cada febrero en el escenario Payo Solá de la Bodega Encantada. Si bien existen notables interpretaciones de grupos como Los Nocheros, la versión grabada por el Chaqueño Palavecino se convirtió en el registro definitivo de esta pieza.

A través de sus versos, la canción construye un retrato sensorial que estimula la imaginación del oyente y funciona como una guía de viaje poética. Frases como "el sol en el medanal" y "el duende del remolino" recrean de inmediato la atmósfera árida y luminosa de los valles.

Al mismo tiempo, la presencia del vino, motor económico y cultural de la zona, se funde con el paisaje en el verso "enciende la luz del vino", invitando a la celebración tradicional y al goce de la tierra. La descripción del entorno natural se complementa con elementos como "el poncho de la alameda", que ofrece una representación visual de la vegetación que resguarda a los cantores y habitantes del pueblo.

Cafayate.

De esta manera, La Serenateña trasciende la simple función de himno festivalero para transformarse en un testimonio de arraigo. Al conjugar la guitarra, la luna y el paisaje calchaquí, la zamba resume la identidad de un pueblo y valida de manera poética su afirmación más célebre: "Entonces podrás decir que el cielo está en Cafayate".

Letra completa de La Serenateña

En el valle calchaquí

Toma un vino y alegrate

Entonces podrás decir

Que el cielo está en Cafayate

Entonces podrás decir

Que el cielo está en Cafayate

La luna salí a buscar

El duende del remolino

Y el sol en el medanal

Enciende la luz del vino

El sol en el medanal

Enciende la luz del vino

Acaso por ser mujer

Me embruja la serenata

Y vuelvo por un querer

Que me ata y que me desata

Guitarra, estrella, ilusión de un querer

Se encanta mi corazón

Morena al oscurecer

Y rubia sobre la arena

Mientras haya una mujer

En Cafayate no hay pena

Mientras haya una mujer

En Cafayate no hay pena

A veces salgo a cantar

Con el resto que me queda

Y me vuelve a cobijar

El poncho de la alameda

Y me vuelve a cobijar

El poncho de la alameda