El Chaqueño Palavecino, Lázaro Caballero y un anuncio que el folklore se esperaba: "Enorme alegría"

El Chaqueño Palavecino y Lázaro Caballero anunciaron lo que harán en el Chaco Formoseño.

Lázaro Caballero y El Chaqueño Palavecino confirmaron una de las noticias más esperadas por los fanáticos del folklore argentino a través de sus redes sociales. El icónico cantor salteño formará parte de la nueva edición del Festival De Yvy Porá, una iniciativa de carácter solidario que se da en el corazón del Chaco Formoseño y que ya se consolidó como un espacio de encuentro y compromiso social.

En la cuenta oficial del festival, la organización anunció el regreso de quien es una de las figuras más convocantes del género para la jornada del viernes 14 de agosto. La presencia de Palavecino ratifica el fuerte vínculo que el artista mantiene con el proyecto y con las comunidades de la región, respondiendo a una convocatoria que año tras año busca recaudar fondos y visibilizar las necesidades del norte provincial.

"Con enorme alegría le damos la bienvenida a una de las voces más queridas y representativas de nuestro folklore. Un año más, y sin faltar a la cita, vuelve a ser parte de esta historia que construimos entre todos", escribieron desde la organización liderada por Caballero, destacando el rol fundamental de la comunidad en el armado del evento.

La confirmación del show fue recibida con entusiasmo por el público festivalero, que valora especialmente la veta comunitaria del encuentro y también la posibilidad de vivir el folklore viendo a sus ídolos en vivo. Al respecto, el equipo organizador cerró el anuncio con un mensaje de gratitud hacia el artista: "Gracias, querido Oscar, por acompañarnos una vez más en este encuentro que ya es tradición, familia y emoción compartida".

Con esta confirmación, el Festival De Yvy Porá calienta motores para una edición que promete conjugar la fuerza del folklore con el espíritu solidario de su tierra. Además del Chaqueño y de Lázaro Caballero, el evento contará con figuras como Milo J, Yamila Cafrune, Maggie Cullen y Orellana Lucca.

Chaqueño Palavecino y Lázaro Caballero.

Cómo al Festival De Yvy Porá, de Lázaro Caballero

Abono 4 días: $80.000

Entrada por día: $25.000

Domingo: $20.000

El acceso al camping está habilitado para las personas que cuenten con entradas para:

Los 4 días del festival

Viernes, sábado y domingo

Sábado y domingo

Punto de venta: San Martín 1141 | Formosa Capital

Lunes a viernes

08:30 a 12:00 hs

16:30 a 21:00 hs

Sábados