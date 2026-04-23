Folklore y tradición: la ciudad tucumana que lleva el nombre de una zamba famosa y es ideal para una escapada

Monteros es una localidad emblemática para el folklore argentino.

Tucumán tiene entre sus localidades a una que es emblemática para los argentinos porque su nombre es el título de una canción de folklore del siglo XX. Se trata de Monteros, ciudad quie sirvió de musica para "El Chango" Nieto y Pedro Favini cuando compusieron la Zamba a Monteros, popularizada por el Trío San Javier.

Situada en el sector sudeste de la provincia de Tucumán, Monteros tiene una historia que se remonta a los tiempos de la colonización temprana. Los primeros habitantes de la zona fueron descendientes de los colonizadores provenientes de Ibatín -el sitio de la primera fundación de San Miguel de Tucumán- y de parajes vecinos como los de las familias Costilla y Rojo.

La localidad es reconocida popularmente como la "Fortaleza del Folklore", apelativo que comparte con su evento más emblemático: el festival Monteros de la Patria, Fortaleza del Folklore. Este encuentro musical se ha consolidado como uno de los espacios de mayor prestigio para la difusión de la música popular argentina, reafirmando la identidad cultural de la región.

Más allá de su vínculo con la música, la ciudad tiene otros títulos que destacan su riqueza artística y artesanal; es considerada la Capital Nacional de la Poesía y también de la Randa, en honor al delicado tejido de encaje que las artesanas locales preservan como un tesoro patrimonial. Además, en diversas zonas del departamento, se la distingue como la Capital Nacional del Pesebre, completando así un perfil de raíces tradicionales.

Monteros.

La Zamba a Monteros fue cantada por muchos artistas renombrados del folklore como Mercedes Sosa, Soledas Pastorutti y los propios Destino San Javier, banda formada por los hijos del trío que hizo a esta pieza popular en la segunda mitad del siglo pasado.

Monteros.

Otra ciudad icónica para el folklore argentino

La ciudad de Simoca, ubicada a unos 69 kilómetros de la capital de Tucumán, ocupa un lugar de reconocimiento en el cancionero popular argentino. Como cabecera del departamento homónimo, esta localidad del sur provincial ha ganado reconocimiento nacional por ser la inspiración de una zamba emblemática, cuya difusión masiva se debe a las interpretaciones de figuras como Horacio Guarany, Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino.

Más allá de su fama musical, el pueblo se presenta como un destino ideal para el turismo de cercanía, ofreciendo una atmósfera rural y serena que permite conectar con las raíces históricas de la región. Su entorno invita a los visitantes a descubrir un ritmo de vida pausado, típico de las localidades que han sabido preservar su identidad frente al paso del tiempo.