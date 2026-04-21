Empleados de comercio con aumento en mayo 2026: cuánto gana un cajero de supermercado

Los empleados de comercio tendrán en mayo una nueva actualización salarial prevista en el acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras empresarias del sector. El incremento de este mes será del 1,5%, segundo tramo del esquema escalonado acordado para el trimestre abril-junio.

Dentro de las categorías más consultadas aparece la de cajeros de supermercados, hipermercados y comercios minoristas, cuyos salarios se ajustan con los nuevos valores establecidos por convenio colectivo.

Cuánto cobro en mayo de aumento salarios

Cuánto gana un cajero de supermercado en mayo 2026

Según la escala vigente para mayo, los haberes básicos para personal de caja quedan de la siguiente manera:

Categoría Salario mayo 2026 Cajero A $1.230.931 Cajero B $1.236.477 Cajero C $1.243.604

Estos valores corresponden a jornada completa y pueden incrementarse con adicionales como antigüedad, presentismo, zona desfavorable o fallo de caja, según cada empresa.

Cuánto cobra un cajero media jornada

En los casos de contratación parcial, el salario se liquida de forma proporcional a las horas trabajadas.

Tomando como referencia la categoría inicial:

Cajero A jornada completa: $1.230.931

$1.230.931 Cajero A media jornada: alrededor de $615.000 mensuales

El monto final puede variar según adicionales convencionales y modalidad de trabajo.

Empleados de comercio con aumento

Cómo sigue el aumento para empleados de comercio en abril, mayo y junio 2026

El acuerdo paritario estableció una mejora total del 5% entre abril y junio, distribuida de la siguiente manera:

Abril: 2%

Mayo: 1,5%

Junio: 1,5%

Además, continúan vigentes sumas no remunerativas mensuales que complementan el ingreso hasta junio y que pasarán al básico en julio. Durante mayo, los trabajadores mercantiles continúan cobrando montos no remunerativos que elevan el salario mensual total. Según lo acordado, estos conceptos se mantienen hasta junio y luego se incorporarán al sueldo básico.

En cuanto a la liquidación, el esquema prevé criterios de proporcionalidad para trabajadores con jornadas reducidas, tareas discontinuas o ausencias, por lo que los montos pueden variar según la carga horaria efectiva. A su vez, se estableció que los incrementos no podrán ser absorbidos por pagos previos otorgados por las empresas, salvo en casos específicos definidos en la negociación.

El acuerdo también incluyó una actualización en la contribución patronal destinada a la obra social OSECAC, que se elevó a $28.000 mensuales por trabajador, con el objetivo de sostener el financiamiento del sistema de salud del sector. Esto impacta especialmente en supermercados, autoservicios, cadenas mayoristas y grandes superficies donde se desempeñan miles de cajeros en todo el país.

Aunque el entendimiento todavía aguardaba la homologación formal, las empresas deben liquidar los aumentos como anticipo del acuerdo paritario, según lo pactado entre las partes.