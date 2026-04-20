Pedro Almodóvar reveló por qué no le gustó la canción de Joaquín Sabina que lo nombra.

Pedro Almodóvar se sinceró sobre su relación con ciertos términos que marcaron su carrera, manifestando su disgusto por la etiqueta de "chica Almodóvar". El director de cine explicó que, a pesar de que el concepto se instaló con fuerza en el imaginario popular, nunca terminó de sentirse cómodo y enfatizó en su descontento con una canción de Joaquín Sabina que nombra esa frase.

Esa categorización, a su juicio, simplifica el trabajo de las actrices y su propia cinematografía; el director reveló que no recibió de buena manera que Joaquín Sabina utilizara el término para titular una de sus piezas más famosas, Yo quiero ser una chica Almodóvar, incluida en el disco Física y Química de 1992.

"Yo no me llevo bien con ese término, pero ellas sí lo llevan bien. Lo de Sabina no me gustó nada y él de algún modo se enteró porque ni lo llamé. Yo creo que él llevaba mal que yo no estuviera de acuerdo", comentó Almodóvar en diálogo con en el streaming La Pija y La Quinqui.

Para Pedro, el hecho de ser nombrado en ese contexto no fue motivo de orgullo ni de agradecimiento; por el contrario, le cayó mal que se reforzara una etiqueta con la que él ya mantenía una disputa interna. Almodóvar también sugirió que el propio Sabina debe intuir este malestar, ya que el cineasta nunca se puso en contacto con él para agradecerle el gesto ni realizar comentario alguno tras el estreno del tema.

Pedro Almodóvar.

La nueva película de Almodóvar con Leonardo Sbaraglia

Se ha presentado el avance inicial de Amarga Navidad, el proyecto cinematográfico más reciente del cineasta Pedro Almodóvar, que cuenta con el protagonismo de Leonardo Sbaraglia. Esta producción marca un nuevo reencuentro profesional entre el director español y el intérprete argentino, posicionándose como uno de los lanzamientos de mayor relevancia para la agenda fílmica de 2026.

El relato profundiza en las vivencias de diversos sujetos, destacando la figura de Elsa, interpretada por Bárbara Lennie. Ella es una ejecutiva del mundo publicitario que atraviesa el fallecimiento de su madre en medio del receso de diciembre. Según los detalles de la trama, la protagonista se refugia compulsivamente en sus obligaciones laborales para evadir el proceso de pérdida, hasta que un colapso nervioso le impide continuar con su ritmo habitual.