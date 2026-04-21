Fiscal general de Guatemala sancionada por EEUU y la UE no podrá repetir cargo tras perder votación

La Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, pronuncia un mensaje, en Ciudad de Guatemala

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, que cuenta con más de 40 sanciones internacionales por ataques a ‌la democracia, no podrá ‌ser reelecta en el cargo en mayo, tras perder una votación crucial en la comisión local que define esos puestos.

La comisión de postulación, integrada por jueces, decanos y abogados, votó el lunes en cuatro rondas para elegir a los seis finalistas, entre los que el presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo, ​deberá elegir al nuevo ⁠fiscal general para el periodo 2026-2030.

Porras recibió solo seis ‌votos a favor y nueve en contra en todas ⁠las votaciones, por lo que perdió ⁠la que sería su última oportunidad de continuar al frente del Ministerio Público (MP).

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"Creo que difícilmente se va a encontrar un perfil ⁠menos idóneo que el de Consuelo Porras para el ​cargo", había dicho la semana pasada Arévalo en ‌una conferencia de prensa, y ‌agregó que la funcionaria "ha demostrado que no solo no es ⁠idónea, sino que es peligrosa para la nación".

Porras fue sancionada en dos ocasiones por el Departamento de Estado estadounidense y más de 40 países, entre ellos los miembros de la Unión ​Europea y ‌Canadá, le prohibieron el ingreso a sus territorios por su papel en la defensa de actores corruptos y perseguir a jueces, fiscales, activistas de derechos humanos y periodistas, casi todos ahora en el exilio.

La fiscal general, ⁠que recientemente fue señalada por las Naciones Unidas de supuestamente participar en adopciones ilegales en la década de 1980, está al frente del MP desde 2018 y logró su reelección a pesar de los cuestionamientos que ya pesaban en su contra durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

En su primer periodo como fiscal general, desmanteló la ‌Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que investigaba delitos ocurridos en el tiempo del conflicto armado en Guatemala, y en el segundo, se convirtió en la principal antagonista de Arévalo, cuyo ascenso al poder trató de frenar desde que ganó la primera ronda electoral ‌en 2023, persiguiendo para luego cancelar al Movimiento Semilla, el partido el entonces candidato.

Porras, que a inicios de año se postuló sin éxito ‌a magistrada en ⁠la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, puede todavía presentar amparos para impugnar la votación ​y entrar en la lista de finalistas para el puesto de fiscal general, que deberá ser escogido por Arévalo antes del 16 de mayo.

Con información de Reuters