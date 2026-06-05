La Cámara de Representantes de EEUU respalda las sanciones a Rusia y la ayuda a Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: Bomberos trabajan en el lugar de un taller de reparación de automóviles dañado durante los ataques con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

La ​Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves una ley para proporcionar ayuda a Ucrania e imponer nuevas sanciones a Rusia, la última señal de que ‌algunos republicanos están dispuestos a desafiar ‌a los líderes de su partido y a plantar cara al presidente Donald Trump.

La Cámara votó por 226 votos a favor y 195 en contra de la Ley de Apoyo a Ucrania, que llegó al pleno tras meses de estancamiento. Un puñado de republicanos se unieron a los demócratas para firmar una petición de descargo con el fin de forzar la votación.

El jueves, 18 republicanos y un independiente que suele votar con ellos se unieron a los ​demócratas para aprobar el proyecto ⁠de ley. Fue una nueva señal de una grieta en lo que había sido un ‌apoyo prácticamente unánime entre los miembros del partido de Trump a sus ⁠políticas.

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La aprobación se produjo un día después de que ⁠un grupo más reducido de republicanos de la Cámara de Representantes se uniera a los demócratas para aprobar una resolución que obligaría a la retirada de las tropas de las hostilidades con ⁠Irán, a menos que el Congreso declare la guerra u ordene el uso de ​la fuerza militar.

Olha Stefanishina, embajadora de Ucrania en Estados Unidos, calificó ‌la decisión en una publicación de la ‌red social X de "un importante paso adelante que refleja el continuo apoyo de ambos ⁠partidos a Ucrania".

EL FUTURO DE LA LEY ES INCIERTO

Sin embargo, el futuro de la Ley de Apoyo a Ucrania es incierto. Para convertirse en ley, debe ser aprobada en el Senado, cuyos líderes republicanos no han permitido la votación sobre la legislación de sanciones a Rusia, ​que cuenta con ‌un amplio apoyo de los dos partidos, alegando que esperarían las instrucciones de Trump.

Si se aprobara en el Senado, es probable que Trump vetara el proyecto de ley.

Aunque muchos miembros del Congreso de ambos partidos apoyaron firmemente a Ucrania en los primeros años tras el inicio de la invasión a gran escala de Rusia ⁠en febrero de 2022, algunos de los aliados republicanos más cercanos a Trump —incluidos los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado— se han vuelto más fríos hacia Kiev desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

El presidente también ha mantenido las decisiones sobre sanciones en la Casa Blanca, y no en el Congreso, desde que comenzó su segundo mandato.

La ayuda estadounidense al Gobierno de Kiev se ha reducido drásticamente, incluso mientras Rusia y Ucrania se han ‌estado atacando mutuamente con misiles, drones y artillería. Las conversaciones de paz están estancadas, ya que Ucrania rechaza la exigencia del presidente ruso, Vladímir Putin, de que ceda el territorio que ha defendido con éxito desde 2022.

La Ley de Apoyo a Ucrania incluye medidas para ayudar a Ucrania a reconstruirse tras la guerra, autoriza más de 1.000 millones de dólares en ayuda para Kiev y ‌hasta 8.000 millones de dólares en apoyo a través de préstamos directos.

También impone duras sanciones y controles a las exportaciones de Rusia, incluyendo a instituciones financieras, el sector petrolero y minero, y a altos ‌cargos rusos.

La aprobación se ⁠produce cuando la Unión Europea, otro aliado de Ucrania, acordó esta semana iniciar conversaciones con Kiev sobre el primer grupo de cuestiones para su adhesión. ​Esto siguió a un acuerdo sobre la distribución de un préstamo de 90.000 millones de euros para impulsar la defensa y la economía de Ucrania.

Con información de Reuters