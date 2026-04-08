Escala salarial de empleados de comercio en abril 2026: cuánto cobran, según categoría

Empleados de comercio con aumenot

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó una nueva actualización salarial para el segundo trimestre de 2026, que impacta en los sueldos de abril bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. El incremento forma parte de una suba escalonada del 5% y se complementa con sumas no remunerativas que elevan el ingreso mensual de los trabajadores.

En abril, los salarios se calculan sobre la base de los básicos de marzo más las sumas no remunerativas vigentes, que alcanzan los $100.000, a lo que se suma una recomposición adicional de $20.000. Estos montos, aunque no integran el básico, inciden en el cálculo de adicionales como presentismo, antigüedad, horas extras y aguinaldo.

Cuánto cobran los empleados de comercio

En este contexto, la escala salarial de abril muestra los siguientes valores básicos por categoría:

Maestranza A: $1.078.911 B: $1.082.029 C: $1.092.951

Administrativo A: $1.090.613 B: $1.095.297 C: $1.099.977 D: $1.114.022 E: $1.125.724 F: $1.142.889

Cajeros A: $1.094.513 B: $1.099.977 C: $1.107.000

Personal auxiliar A: $1.094.513 B: $1.102.315 C: $1.128.065

Auxiliar especializado A: $1.103.879 B: $1.117.922

Vendedores A: $1.094.513 B: $1.117.925 C: $1.125.724 D: $1.142.889



A estos valores se deben sumar $100.000 en concepto de incremento no remunerativo y $20.000 correspondientes a la recomposición mensual, lo que eleva el ingreso efectivo durante abril.

Salarios con aumento en abril

El esquema también contempla la proporcionalidad para quienes trabajan jornada reducida, tiempo parcial o tareas discontinuas, ajustando los montos en función de las horas efectivamente trabajadas. De esta manera, los salarios del sector comercio en abril reflejan una actualización parcial en línea con la dinámica inflacionaria, dentro de un acuerdo que continuará vigente hasta mediados de año y que prevé nuevas instancias de revisión.

Paritarias de comercio: qué variables pueden impactar en el salario final a cobrar

En cuanto a la liquidación, el esquema prevé criterios de proporcionalidad para trabajadores con jornadas reducidas, tareas discontinuas o ausencias, por lo que los montos pueden variar según la carga horaria efectiva. A su vez, se estableció que los incrementos no podrán ser absorbidos por pagos previos otorgados por las empresas, salvo en casos específicos definidos en la negociación.

El acuerdo también incluyó una actualización en la contribución patronal destinada a la obra social OSECAC, que se elevó a $28.000 mensuales por trabajador, con el objetivo de sostener el financiamiento del sistema de salud del sector.

Con este esquema, el sector mercantil mantiene una dinámica de actualización periódica de salarios, buscando acompañar la evolución de la inflación y evitar un desfasaje prolongado del poder adquisitivo. No obstante, las partes acordaron una instancia de revisión en junio, donde se evaluará la necesidad de nuevos ajustes en función del contexto económico.