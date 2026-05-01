JUEVES/Vuelve la WWE a la Argentina 2026: precios de entradas, dónde comprar y fecha de cuándo es

WWE llega a Argentina.

Después de varios años de ausencia, la WWE confirmó su esperado regreso a la Argentina, un anuncio que reavivó el entusiasmo de miles de fanáticos de la lucha libre en todo el país. El espectáculo, que combina deporte y entretenimiento, promete volver a llenar un estadio con la energía característica de sus seguidores y figuras internacionales, con la magia de las peleas.

La última visita había sido en 2019, por lo que el retorno en 2026 marca un nuevo capítulo para la relación entre la compañía estadounidense y el público argentino. En esta oportunidad, el evento se enmarca dentro de una gira regional que recorrerá distintos países de Sudamérica, consolidando el crecimiento del espectáculo en la región, que podrá disfrutar de esta gran exhibición.

Cuándo será la WWE y por dónde comprar

La WWE de Monday Night Raw se presentarán en el Movistar Arena de Buenos Aires el viernes 11 de septiembre de 2026 .

se presentarán en el Movistar Arena de Buenos Aires el . Los fanáticos que deseen acceder a la preventa exclusiva de la WWE South America Live Tour pueden registrarse en: wwe.com/south-american-tour.

La preventa exclusiva BBVA arranca el martes 5 de mayo a las 10:00 horas, mientras los clientes BBVA podrán disfrutar de 6 cuotas sin interés. La venta general será el jueves 7 de mayo a las 10:00 horas. Entradas a la venta en movistararena.com.ar

Precios para las entradas de WWE en Buenos Aires

Ring Side Trasero $70000

Ring Side Lateral $85000

Platea Baja 4 $110000

Platea Baja 3 $120000

Platea Baja 2 $130000

Platea Baja 1 $145000

Ring Side $160000

Qué ofrece el espectáculo de WWE

El evento contará con la presencia de destacadas figuras internacionales como Seth Rollins, Becky Lynch, The Usos, GUNTHER y la campeona Stephanie Vaquer, entre otros, aunque el cartel definitivo podría variar. Todo indica que será una de las citas deportivas y de entretenimiento más convocantes del año en el país, con un show que complementa espectáculo y peleas.

Prometen un show espectacular.

La WWE tiene sus orígenes en la década de 1950, cuando comenzó como una promoción territorial en Estados Unidos bajo el nombre de Capitol Wrestling Corporation. Con el paso del tiempo, y especialmente a partir de los años 80 bajo el liderazgo de Vince McMahon, la compañía se transformó en un fenómeno global al combinar la lucha libre con elementos de espectáculo, narrativa y televisión masiva. Figuras como Hulk Hogan, The Rock y Stone Cold Steve Austin fueron claves para su expansión internacional.

En la actualidad, la WWE atraviesa una etapa de consolidación como gigante del entretenimiento deportivo, con presencia en más de 180 países y acuerdos multimillonarios de transmisión. Sus principales programas, como Raw y SmackDown, se emiten semanalmente y mantienen altos niveles de audiencia, mientras la empresa continúa desarrollando nuevas estrellas y expandiendo su alcance en mercados emergentes como América Latina. El regreso a la Argentina forma parte de esa estrategia de crecimiento global y reafirma el vínculo con una de las audiencias más apasionadas de la región.