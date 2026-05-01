Paoltroni sumó otro rechazo: la Federación Argentina de la Magistratura defendió la autonomía provincial de Formosa

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresó su rechazo al proyecto de intervención federal presentado por el senador Francisco Paoltroni sobre la provincia de Formosa, al considerar que no existen fundamentos que justifiquen una medida de ese tipo.

A través de un comunicado la entidad sostuvo que "las diferencias respecto a las políticas públicas locales, el debate político y las tensiones partidarias no justifican amenazas ni avances que vulneren la plena vigencia de las autonomías provinciales".

En el documento, firmado por la presidenta Marcela Ruiz y el secretario general Christian Fabio, remarcaron que Argentina se organiza como una república federal basada en la división de poderes, y que el respeto a la autonomía de las provincias es un pilar central del sistema institucional.

Una intervención que vulnera la división de poderes

El organismo explicó que la intervención federal es un recurso “excepcional y extraordinario”, previsto únicamente para situaciones específicas, como la interrupción del acceso a la Justicia, la educación o el funcionamiento del régimen municipal. Por el contrario, subrayaron que los desacuerdos políticos o las discusiones sobre políticas públicas deben canalizarse dentro de los mecanismos institucionales vigentes.

La Federación Argentina de Magistrados remarcó que la facultad de evaluar la constitucionalidad de las normas reside exclusivamente en el Poder Judicial, además de afirmar que cualquier intervención carente de sustento legal sólido pone en riesgo el equilibrio institucional. Este pronunciamiento se alinea con diversas posturas del ámbito jurídico que señalan que avanzar con la iniciativa propuesta debilitaría los principios del federalismo y la autonomía de las provincias.

Ante este escenario, la entidad instó a priorizar el diálogo democrático como el mecanismo fundamental para la resolución de conflictos y el sostenimiento de los valores republicanos. En su cierre, subrayó la importancia de garantizar el respeto absoluto por las instituciones para preservar la estabilidad del sistema judicial y la convivencia política dentro del marco de la ley.

Más organismos de la justicia en contra de Paoltroni

Así como la Federación, diversos organismos judiciales y jurídicos, como el Colegio de la Magistratura y el Consejo de la Abogacía de Formosa, manifestaron su rechazo al proyecto de intervención federal impulsado por el senador Francisco Paoltroni, y argumentaron la ausencia de fundamentos legales que justifiquen una medida de tal gravedad. Las entidades advirtieron que este mecanismo es un recurso extremo previsto en el artículo 6° de la Constitución Nacional para situaciones excepcionales que no se verifican en la provincia, donde los tres poderes del Estado funcionan con normalidad.

En sus comunicados, los organismos alertaron que utilizar la intervención federal como una herramienta de disputa política desvirtúa su finalidad y representa un riesgo significativo para el equilibrio institucional y los principios del federalismo argentino. Subrayaron que el respeto a la autonomía provincial es un pilar fundamental de la República, por lo que cualquier desacuerdo político debe resolverse a través de los canales institucionales vigentes.