Paoltroni sin apoyo: el Colegio de Magistrados rechazó el pedido de intervención federal en Formosa

Distintos organismos del ámbito judicial y jurídico manifestaron su rechazo al proyecto presentado por el senador nacional Francisco Paoltroni en el Senado de la Nación que propone la intervención federal del distrito, al considerar que no existen fundamentos legales para su aplicación.

A través de un comunicado institucional, el Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Formosa advirtió que la intervención federal es uno de los mecanismos más extremos previstos por la Constitución Nacional, ya que implica la suspensión de la autonomía provincial y la alteración del funcionamiento institucional. Por ese motivo, remarcaron que su uso debe limitarse a situaciones excepcionales contempladas en el artículo 6° de la Carta Magna.

En ese marco, sostuvieron que en la provincia no se configuran las condiciones necesarias para avanzar en ese sentido. “No se advierte en la actualidad la configuración de los extremos exigidos por el artículo 6 de la Constitución Nacional”, indicaron, al tiempo que subrayaron que los poderes del Estado funcionan con normalidad y dentro del orden constitucional vigente.

Desde el organismo destacaron que Formosa llevó adelante reformas institucionales, como la modificación de su Constitución para limitar la reelección indefinida. Esto, indicaron, demuestra la capacidad del sistema democrático provincial para revisar y ajustar sus propias normas.

Advertencias sobre el impacto institucional

Por otra parte, alertaron que impulsar una intervención sin sustento jurídico suficiente implica un riesgo significativo para el sistema institucional argentino. En ese sentido, remarcaron que utilizar este tipo de herramientas en el marco de disputas políticas desvirtúa su finalidad y debilita principios centrales del federalismo.

“El federalismo exige el respeto irrestricto a la autonomía de las provincias”, enfatizaron, al advertir que interpretaciones forzadas de mecanismos excepcionales pueden afectar el equilibrio institucional y la calidad democrática.

El Consejo de la Abogacía también se pronunció

En la misma línea, el Consejo de la Abogacía de Formosa expresó su rechazo al pedido de intervención, al sostener que se trata de una herramienta “de carácter excepcional y subsidiario, no un mecanismo ordinario de control político”.

Desde ese organismo señalaron que no existen elementos objetivos que indiquen una interrupción del funcionamiento de los poderes del Estado provincial. Por el contrario, remarcaron que el Ejecutivo, la Legislatura y el Poder Judicial continúan con el desarrollo sus funciones con normalidad.

Por último, subrayaron que los desacuerdos políticos o reclamos sectoriales no constituyen por sí mismos causales de intervención, ya que forman parte del funcionamiento habitual de un sistema democrático. Por ese motivo, indicaron que cualquier conflicto debe resolverse dentro de los mecanismos institucionales previstos por la Constitución.