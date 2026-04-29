Universal Music venderá la mitad de su participación en Spotify para financiar recompra de acciones

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Universal Music Group se muestra en esta ilustración

​Universal Music Group anunció el miércoles que venderá la mitad de su ‌participación accionarial en ‌Spotify y duplicará su programa de recompra de acciones, al tiempo que informó que sus ingresos del primer trimestre se vieron frenados por la debilidad del dólar.

La mayor empresa discográfica ​del mundo ⁠dijo que su junta directiva autorizó ‌la monetización de la mitad ⁠de su participación ⁠accionarial en Spotify, destinando los ingresos inicialmente a su programa de recompra de acciones ⁠y repartiéndolos entre los artistas ​de acuerdo con las políticas ‌de remuneración de ‌la empresa.

Universal Music también anunció su ⁠intención de iniciar una nueva recompra de acciones por valor de 500 millones de euros, pendiente de la ​aprobación ‌de los accionistas en su junta general anual, lo que duplicaría su autorización total de recompra.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La empresa señaló que su consejo ⁠considera que sus acciones están infravaloradas en relación con su rendimiento empresarial y sus perspectivas.

Los ingresos ascendieron a 2.900 millones de euros (3.400 millones de dólares), sin cambios interanuales en términos reportados, pero con ‌un aumento del 8,1% en moneda constante.

El beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) cayó un 3,8%, a 636 millones de euros, pero subió ‌un 3,9% en moneda constante.

Entre los artistas más vendidos del trimestre se encuentran BTS, ‌Taylor Swift, ⁠Olivia Dean, Morgan Wallen y la banda sonora de K-Pop ​Demon Hunters, informó la empresa.

(1 dólar = 0,8547 euros)

Con información de Reuters